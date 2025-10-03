Il Modena di Sottil si conferma solido

Partiamo da qui. Primato in classifica a braccetto con il Frosinone, secondo attacco e seconda difesa del campionato, nessuna sconfitta. D’accordo, sono passate soltanto sei giornate, ma non si possono ignorare i numeri, e soprattutto era da un po’, almeno in serie B, che il Modena non partiva così bene. Una premessa d’obbligo per valutare in modo positivo la partita di Carrara, che ha regalato un pari, che pensiamo abbia portato in dote un punto non disprezzabile. Senza voler cadere nel luogo comune (ma lo è poi davvero?) che recita che quando non riesci a vincere una partita devi almeno non perderla, va sempre messo nel conto che in campo ci sono anche gli avversari. E questa Carrarese è stata il manifesto di quanto la serie cadetta sia un campo minato senza cartelli di avvertimento. La truppa di Calabro ha giocato la partita come doveva, chiudendo al Modena le fasce non limitandosi ad imbrigliare gli esterni gialloblu ma, al contrario, soprattutto a farli preoccupare della verve, facciamo due nomi, di Cicconi e soprattutto Zanon.

Di contro Gerli, con a fianco Pyythia e un giocatore da combattimento come Magnino, ha controbilanciato prendendo con sagacia le redini del centrocampo con un match, come si dice, di lotta ed anche di governo. Ma il match allo stadio dei Marmi non ha avuto solo problematiche tattiche da affrontare: un ambiente tradizionalmente caldo, un terreno in sintetico che certamente andava più a genio agli apuani che hanno l’abitudine di giocarci, e non ultimo un arbitraggio (a scanso di equivoci non parliamo dell’episodio del possibile penalty al 93’, ma potrebbe starci anche questo) che ha dispensato con un certo squilibrio i cartellini gialli con conseguente doverosa maggiore ‘attenzione’ nei contrasti da parte dei gialloblu ammoniti. Certo, si potrebbe obiettare che non è stato fatto un solo tiro nello specchio di Bleve (Defrel e soprattutto Mendes sono stati spesso fagocitati dalla difesa apuana), e che Chichizola ha fatto un miracolo su Finotto, ma ci sono partite in cui il risultato si deve portare a casa soffrendo ma comunque dando, sempre, una impressione di solidità. Non ultimi anche i cambi necessari in una settimana in cui si giocano tre partite, anche se Sottil non parla di turn over per il suo concetto di titolarità universale della rosa. Nella rotazione non è entrato Caso: è indubbio che il giocatore, dopo gli acciacchi e le vicende di mercato debba risalire le gerarchie, ma è certamente un valore che non va perduto. Tra quarantotto ore il campionato chiama di nuovo, al Braglia arriva l’Entella; poi si andrà ad una sosta corroborante, prima delle battaglie di autunno.

Alessandro Bedoni