Il Modena in cerca di continuità con lo Spezia

Parola d’ordine: continuità. E magari anche qualcosina in più. Dopo quattro risultati utili consecutivi, in sequenza temporale una vittoria e tre pareggi, il Modena vuole proseguire la striscia nel posticipo di oggi pomeriggio, quando al Braglia scenderà lo Spezia. Anche i liguri, che dopo un avvio che li voleva tra i favoriti nella griglia del campionato cadetto hanno invece navigato nei mari pericolosi della classifica, sono alla ricerca di conferme dopo che a loro volta hanno centrato quattro gare positive di fila.

Nonostante la mini striscia, la graduatoria non sorride ancora però agli aquilotti che non sono ancora usciti dalla zona delicata e che quindi avranno oggi la stessa determinazione della truppa di Bianco, che dovrà vedere la partita dalla tribuna a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione patita nel finale del match di Venezia. In panchina siederà il suo vice Pensalfini e, curiosità, i due mister ‘titolari’ non riusciranno a sfidarsi a pochi metri di distanza così come nell’andata giocata il giorno di Santo Stefano al Picco, quando lo squalificato era il coach bianconero D’Angelo. Si diceva all’inizio della ricerca di continuità da parte dei gialli, un obiettivo da perseguire anche cercando di provare a non subire gol: sono stati infatti soltanto due i clean sheet gialloblu nelle ultime sedici gare giocate. Al di là di questo aspetto, oggi la ricerca della seconda vittoria del girone di ritorno sarebbe importante per confermarsi in zona playoff, magari scalando anche una posizione in classifica. Per fare questo il Modena giocherà ancora con lo schieramento che, a partire dal match vinto col Parma, ha dato le maggiori certezze a Paolo Bianco. Rispetto a Venezia, non ci sarà Battistella fermato dal giudice sportivo (al suo posto con tutta probabilità il duttile e sinora convincente Santoro), mentre rientreranno dalla squalifica Ponsi (nella foto) e Zaro.

Da parte sua lo Spezia replicherà con un 3-4-2-1, nel quale i maggiori pericoli per i canarini arriveranno dalla classe e dalla imprevedibilità di Verde, pronto ad innescare il grande ex di turno Diego Falcinelli, che dopo una stagione e mezzo calcherà il prato del Braglia da avversario. Oggi sarà l’occasione per ricordare il grande Jorge Toro, leggenda gialloblu scomparso il 16 febbraio: squadra col lutto al braccio e minuto di raccoglimento mentre sul maxischermo apparirà l’immagine della talentuosa mezz’ala cilena. A dirigere la sfida è stato designato il signor Rutella di Enna, che ha diretto l’ultima volta i gialli in gennaio nella sconfitta interna col Brescia.