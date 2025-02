"Il Modena ne combina una più di Mastrelli"

Sgorg.: Popà, adesa posia dir la mia? Sportiv mudnés, tifos ch’àiavi festeggièe le medaglie modenesi ed Gregorio Paltrinieri e d’Elisa Iorio agli olimpiadi ed Parigi, che, quand andèe al Palapanini per al volley, a turnèe a cà con l’ulcera duodenaria e che , alla raccàtta da tennis ed Sinner a preferi la padèla da frézzer dl’Aldina, un salut dal voster Sgorghi. St’an al Modna al n’incumbina óna piò che Mastrélli.. dap 74 an l’ha vint al derby a Razz....mê peder Sandroun al s’rcorda ancàra ch’l’éra in brega curta e l’andeva ambrós da mê medra Pulonia. Brèv Canarein però, per al rest dal campionèt ,fès capir sa sìi prount per fer al gran selt in Serie A. Speràm che la cà nóva ch’l’è adrê a nàscer a Bagazzan l’agh dàga un cócc. A la Ferrari, vést ch’ in saviven piò a che Saintz vutères , i han tolt un pilota zoven ed 40 an, Luis Hamilton che a speràm ch’ava decis ed gnir a Maranel per vinzer e menga per fer i fangh a la Salvaróla! Ora e sempre Forza Modena!

Sand.: Basta, basta, isagna propria ch’andamma. Ormai a vin sira in prèssia e sa catàm la fumana o a duvam schivèr un quelch monopatin arbaltèe in mez a la streda an rivam piò a cà. Sa peins po’ che s’armagnam a pée bisagna cha tulàmma un mez pubblich,am vin fradd. Sè perché oh, anch al problema di trasport a Modna lè seimper d’attualitèe. Adesa po’ ch’aumenta al nómer di studeint da purter a scóla e a cala al nómer di autesta di filobus ,me an sò cuma faràm!

Sgorg. :Popà an preoccuperèt , et vedrèe che Massimo "Santo subito" al g’avrà bèle pensèe.