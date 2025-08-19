Il Modena omaggia il ’Grande Torino’. Un mazzo di fiori gialli per ricordare

Erano le 17.03 del 4 maggio 1949, quando in un pomeriggio le cui condizioni meteorologiche erano pessime e quasi invernali, il trimotore Fiat G 212 con a bordo l’intera squadra del Torino, di ritorno da Lisbona, dove aveva disputato un match amichevole contro il Benfica per aiutare il capitano lusitano Francisco Ferreira in difficoltà economiche, si schiantò contro la basilica di Superga.

Delle trentuno persone a bordo, tra equipaggio, squadra tecnici e giornalisti al seguitò, nessuno si salvò. Scomparve così quella che viene ancora considerata la più grande squadra italiana di tutti i tempi, che da quel giorno divenne per tutti una compagine leggendaria, il ‘Grande Torino’. "Soltanto il cielo li dominò", recita un verso della canzone Leggenda Granata, che cantò Gino Latilla. Ieri pomeriggio una delegazione del Modena (impegnato in Coppa Italia contro i granata), guidata dal presidente Carlo Rivetti, si è recata a rendere omaggio alla stele che sulla collina di Superga ricorda quel tragico pomeriggio di quasi ottanta anni fa, deponendo un mazzo di fiori gialli e blu. Con il presidente, il figlio Matteo a.d. della parte sportiva, il direttore generale Andrea Russo, il direttore sportivo Andrea Catellani e il capitano Antonio Pergreffi. Un gesto molto sentito quello di Carlo Rivetti, per il legame affettivo che lo lega alla società granata.

Il nonno materno del presidente gialloblu infatti, il conte Marone Cinzano, fu presidente del Toro per cinque anni, dal 1924 al 1928 (anno in cui i granata conquistarono il loro primo scudetto) e soprattutto fu colui che costruì lo stadio Filadelfia, autentica e quasi inviolabile roccaforte di quella squadra leggendaria e che fu utilizzato fino al 1963. Il 17 aprile del 1949 fu il Modena l’ultima squadra a giocare al Filadelfia in campionato contro il Grande Torino, e fu anche l’ultima a segnare un gol alla squadra capitanata da Valentino Mazzola: segnò il modenese doc Armando Cavazzuti il gol dell’effimero vantaggio canarino, poi il Toro si impose per 3 a 1. A ricordare il costruttore di questo impianto, restaurato qualche anno fa dopo un lungo periodo di abbandono e ora sede degli allenamenti della squadra granata, il seggiolino centrale della tribuna è stato dedicato proprio al nonno del presidente canarino.

a.b.