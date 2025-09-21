Il Modena ora non può più nascondersi. Passa a Mantova ed è primo in classifica

La superiorità è stata sin da subito evidente. Il Modena se l’è complicata oltremodo per demeriti suoi in alcuni momenti, perché senza Adorni la fase difensiva non è esattamente la stessa cosa e perché qualche errore c’è stato, ma tutto è bene ciò che finisce bene e il risultato conta tantissimo. Il Modena riscrive un’altra bella pagina della sua storia, la vittoria a Mantova non la si vedeva da 56 anni e si aggiunge alla sfilza di tabù sfatati in questi brevi anni di gestione Rivetti. In più, l’aggancio in vetta a Cesena e Palermo è immagine piuttosto interessante da vedere, ricordando sempre e comunque che siamo a fine settembre.

Adorni, come detto, è costretto al forfait per un piccolo problema muscolare accusato in rifinitura e così si rivede Dellavalle nel ruolo di centrale che ricoprì anche un anno fa, a Mantova. Si gioca in un clima quasi surreale, la curva di casa resta in silenzio per un tempo (per solidarietà verso i modenesi rimasti a casa, sono 26 i presenti invece) e più in generale il pubblico del Martelli vive con ostilità, per così dire, la gestione Possanzini.

Il Modena ci mette già un bel carico dopo nemmeno un minuto con il rilancio di Chichizola (una costante del gioco di Sottil) sul quale scivola Bani, Zampano sfrutta la superiorità e serve un regalo a Gliozzi che non può sbagliare. Controllo quasi totale dei canarini, tant’è che al 12’ c’è un mani di Caprini che Pairetto deve controllare al Var per concedere il penalty poi sbagliato da Gliozzi: forse, la legge dei grandi numeri si è scagliata contro l’attaccante.

Il Mantova gioca un calcio "dezerbiano", costruzione dal basso obbligatoria e rischi in possesso. A dire il vero, tantissimi rischi. Ma c’è un dettaglio che il Modena trascura ed è la marcatura su Mensah, sbagliata da Nieling e mai raddoppiata. L’olandese cade nel tranello più volte, appoggiandosi al mantovano e perdendo ogni contatto corpo a corpo, il suo giallo peserà a tal punto da costringere Sottil ad escluderlo al 38’: poco prima Mensah aveva sciupato a tu per tu con Chichizola il possibile pari.

Ci pensa un sontuoso Tonoli a raddoppiare su corner, ma ad una manciata di secondi dal duplice fischio pure Cauz si fa beffare da Mensah, Zanimacchia interviene in area e Pairetto fischia un altro rigore trasformato da Mancuso. Ad inizio ripresa il Modena comprende la lezione, entra con maturità ma spreca qualcosa davanti. Il gol vittoria deve farlo il Mantova ma... nella porta di Festa, con l’autogol di Majer. Ha sofferto più del dovuto, ma era superiore. Nel suo complesso è un’altra prova di forza, da limare sì, ma il risultato conta tantissimo.

