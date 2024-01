Il Modena riscopre la sua "linea verde"

I ragazzi del nuovo millennio. Non è il titolo di un film, ma una possibile sceneggiatura per questo colpo di coda del Modena che è andato in scena sabato. Abiuso, Battistella e Ponsi, rigorosamente in ordine alfabetico e non in ordine di marcature, il terzetto di ragazzi nati dopo il duemila che ha steso la capolista Parma. Merito anche della fiducia data loro da Paolo Bianco, che li ha gettati nella mischia nella gara più difficile, non solo per il valore dell’avversario (lo diceva in modo inequivocabile la classifica), ma soprattutto perchè questo derby arrivava in coda ad un momento certamente non facile della squadra, che a cavallo dei due anni solari aveva racimolato soltanto due punti in sei partite. Una gara importante per ognuno dei tre. Per Abiuso, che era in odore di probabile partenza per andare in prestito a fare minutaggio e che invece, dopo le due prestazioni di Palermo e appunto contro i ducali ha dimostrato che in serie B ci può stare eccome; stesso discorso per Battistella, che ha finalmente trovato la strada giusta dopo il grave infortunio e il rientro garduale nel quale faticava a trovare la sicurezza mostrata nelle ultime due gare; un po’ diverso il percorso di Ponsi, che già in C Tesser aveva cominciato a trovare spazio, ma un suo utilizzo non sempre costante non aveva fatto decollare. E per il ragazzo di scuola viola il derby vinto ha rappresentato non solo un salto di qualità: la sua rete è stata la prima tra i professionisti, uno di quegli episodi che un giorno si raccontano ai nipotini, condita anche dall’assist ad Abiuso nella rete del 2 a 0. E a questi tre protagonisti vanno certamente aggiunti altri calciatori nati dopo il 2000 che sono a disposizione dello staff tecnico canarino.

Uno su tutti Kleis Bozhanaj, anch’esso protagonista in un derby, visto che ha deciso con un fendende da lontano (più o meno dalla stessa posizione in cui Battistella ha segnato sabato pomeriggio) il derby con la Reggiana. E potremmo allargare il discorso anche ai vari Mondele e Vukosic, con solo il primo che ha assaporato il campo. Curiosità, solo due volte e sempre contro il Parma. Manca qualcuno? Certamente uno sì, quel Romeo Giovannini che come un anno fa sembra avere la valigia già in mano. Non convocato a Palermo, è tornato in panchina nella sfida con il Parma. Un anno fa pareva partire, rimase e fece un discreto girone di ritorno. Ciò che succederà da qui al primo febbraio lo scopriremo a breve, certo è che, se restasse, potrebbe essere un altro ragazzo del nuovo millennio che potrebbe essere utile alla causa da qui alla fine del campionato. Intanto godiamoci questi tre punti ‘freschi’ e tutto sommato ‘giovanili’ che hanno dato un pizzico di nuova linfa alla stagione gialloblu.

Alessandro Bedoni