Il Modena si riprende la città. I tifosi abbracciano la squadra

Una presentazione della squadra in piazza, in pieno centro, era qualcosa che Modena non viveva da anni. Serve una buona memoria, per ricordarsi l’ultimo precedente, ma forse non è nemmeno troppo importante, perché ciò che conta è avere visto, ieri sera, quanto i tifosi, in Largo di Piazza Sant’Agostino, fossero ‘affamati’ di Modena, e così, quando una manciata di minuti prima delle 21 i gruppi della curva sono arrivati in corteo dal Braglia, con i bandieroni e i loro cori, la serata dell’abbraccio della città alla squadra poteva davvero avere inizio. E, allora, è toccato al presidente Rivetti aprire le danze, con poche parole che sono bastate per un’ovazione, e del resto la serata a questo puntava, all’entusiasmo coinvolgente: "È tanto che volevo gridarlo: ciao Modena!".

Ora, non è stato solo l’entuasiasmo successivo alla vittoria di Genova (che ha certo aiutato, ma da sola non sarebbe stata sufficiente) a portare in piazza i tifosi, ma la filosofia del presidente Carlo Rivetti, che non ha mai nascosto l’obiettivo di avvicinare quanto più possibile la piazza al club (e parliamo di colori e simboli, dal canarino all’utilizzo del nome dialettale di Modena, ’Modna’, nella comuncazione e sulla maglia; di identità insomma), ieri sera ha probabilmente raggiunto l’apice, perché serate così fanno bene al calcio di provincia, dove certe situazioni hanno ancora cittadinanza.

La serata, davanti ad almeno 1500 tifosi, è stata presentata da Tommaso Turci e Chiara Giuffrida, ma tra i più acclamati, oltre ai calciatori, saliti sul palco uno dopo l’altro dopo la passerella tra i tifosi, e all’allenatore Sottil, c’è stato proprio il presidente, a riprova di un’iniziativa azzeccata, al punto che Rivetti, pur non essendo modenese di nascita né di origine, ormai è un modenese ad honorem, uno di noi. Nel cuore di Modena, nel cuore del Modena.

l.l.