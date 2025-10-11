Il momento magico della famiglia Sottil . Andrea capolista e primo gol del figlio Riccardo

Non solo per Andrea, anche per Riccardo le cose cominciano ad andare più che bene a Lecce. Da un Sottil all’altro, l’ultimo fine settimana prima della pausa per le nazionali ha regalato solo gioie, tanto che per l’esterno figlio del tecnico canarino è arrivato il primo gol con la maglia dei salentini ed è valso tre punti fondamentali per Di Francesco. Un po’ come il papà, Riccardo ha scelto di rilanciarsi da questa stagione in una piazza che sapesse valorizzare le sue doti e con un allenatore che fa del gioco sugli esterni offensivi una delle sue prerogative. Scelte, per l’appunto.

Come quella di Sottil, Andrea, determinato la scorsa estate a voler investire sul Modena dopo alcune avventure non esattamente fortunate. E, si sa, un figlio non può che essere affascinato all’idea di poter un giorno incontrare sui campi suo padre o, addirittura, di poter essere allenato. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Riccardo ne ha parlato: "Ci ho già giocato contro in un Fiorentina-Udinese ed è stato molto emozionante. Però sì, un giorno mi piacerebbe, magari a fine carriera: sarebbe più facile, soprattutto per le dinamiche che ci sono all’interno dello spogliatoio. E giuro che non litigheremmo...".

I due destini si sono, idealmente, incrociati quest’anno. Entrambi hanno scelto di scommettere, di ripartire, di mettersi ancora in discussione in ambienti freschi, nuovi. E, per ora, le scelte stanno premiando. Chissà non possa essere l’anno dei Sottil, chissà. Proveremo, alla prima occasione utile, a strappare una risposta anche all’allenatore gialloblù su questo bel tema. Nel frattempo, il Modena si prepara ad accogliere un altro abbraccio della sua gente questa mattina a Fiorano, a partire dalle 10, al centro sportivo Ciro Menotti dove Gerli e compagni si sono trasferiti temporaneamente lavori di manutenzione programmati allo Zelocchi.

Dalla prossima settimana entrerà nel vivo la marcia verso Palermo, sarà il primo momento clou della stagione se non altro per i temi di classifica e per il confronto con una di quelle formazioni indicate e costruite dichiaratamente per conquistare uno dei due posti che valgono la serie A diretta. E a proposito di bei destini che si incrociano, il Modena ritroverà Antonio Palumbo e sembra veramente scritto in qualche bellissimo libro di storia sportiva. Qualche mese dopo l’addio, l’ex e i canarini si giocano un posto lassù, almeno per ora.

Alessandro Troncone