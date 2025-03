Il mondo del lavoro . Chef stellati o startupper: "Basta ‘posto fisso’"

C’è Luca, ’nato in America’ e in Italia da quando aveva tre anni: un giorno, sua madre ha deciso di andarsene in Canada. Lui è tornato a casa e lei non c’era più. Alla fine si è diplomato al corso con tanto di lode, dopo aver preso per anni due treni tutti i giorni, da Ferrara a Modena per seguire le lezioni, e a un certo punto un’azienda veneta "molto grande", dopo un piccolo stage, l’ha assunto. Adesso è tecnico esperto di manutenzioni e sistemi robotizzati, per l’industria manifatturiera. C’è anche Francesca, allieva di Ferrara, che due anni fa ho aperto il suo (primo) centro estetico e oggi grida "ce l’ho fatta", insieme a tante e tanti come lei che hanno studiato acconciatura. C’è Richard, che dopo la formazione ha lavorato all’Osteria Francescana, sulla vetta della ristorazione mondiale, e oggi gestisce un suo ristorante nelle Marche, dopo gli anni dell’istituto alberghiero e di ristorazione di Serramazzoni. L’ha frequentato anche Tommaso, che andava male al liceo ma poi la sua mamma, prof di latino e greco, gli ha lasciato cambiare scuola e vita. Nel frattempo, ha vinto il titolo di migliore chef d’Italia under 30, e oggi ha aperto il suo locale in centro a Modena, "grazie ai bandi della Regione".

Sono le storie di Ial Emilia-Romagna, ente di formazione professionale (otto iscritti su 10 ai corsi sono occupati) accreditato dalla Regione e istituto della galassia Cisl, che sta seguendo professionalmente un migliaio di giovani, con scuole da Piacenza a Riccione nell’ambito dei comparti ristorazione, meccanica, estetica e acconciatura, informatica e digitale. "Siamo contenti perché i ragazzi reagiscono positivamente e, rispetto al passato, considerano lo Ial come una prima scelta", sorride il presidente dell’istituto, Ciro Donnarumma, a un convegno a Bologna, insieme al vicepresidente regionale Vincenzo Colla, per fare il punto. Tiene banco una ricerca interna con questionari a 406 ragazze e ragazzi delle classi terze e quarte, a cura del centro studi regionale Ial del consigliere Carlo Arlati, da cui emerge come i giovani non vogliano ‘il lavoro della vita’ subito, preferendo maturare abilità e creatività. Senza sacrificare tempo libero e affetti.

"Il lavoro- puntualizza Donnarumma- è cambiato moltissimo in questi anni, sia per la tecnologia che avanza sia per le esigenze di ragazze e ragazzi. Per loro, il lavoro non è un’esigenza di posto fisso come poteva essere una volta. Quando scelgono il lavoro, lo scelgono anche per una propria soddisfazione personale e per la possibilità di crescere, liberando la propria creatività e valorizzando il benessere. Questo deve guidarci sulla formazione che mettiamo in campo, finalizzata non solo ad imparare un mestiere ma anche a crescere umanamente. Abbiamo non a caso tanti ragazzi che poi si mettono in proprio, aprendo partite Iva, essendo dei gran talenti. Parliamo di chef stellati e brillanti startupper, ad esempio". Va tutto bene quindi? "Siamo allarmati- precisa il presidente regionale Ial- dalla situazione geopolitica internazionale, tra guerre e tensioni, che può penalizzare anche lavoro e creatività. Non possiamo pensare di tornare indietro sulla mobilità internazionale. Abbiamo una buona percentuale di ragazzi di origine straniera, che si è sempre integrata bene, e oggi contiamo diversi iscritti da Ucraina e Medio Oriente. Sono loro i più preoccupati".