IL MONDO DEL VOLONTARIATO

Come sempre i volontari modenesi non vanno in ferie e sono costantemente al lavoro per rendere migliore la nostra città Nei giorni scorsi Daniele e Walter, volontari del gruppo verdepanchine, hanno impregnato di vernice dando la prima mano a 18 assi provenienti

da San Damaso. Hanno inoltre recuperato con assi rigenerate una panchinache era collocata nell’area sgambamento cani al parco della Repubblica.

Come sempre un grazie da parte di tutti i modenesi.