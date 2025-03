Il mondo del volontariato si rinnova. Eletti i membri della Consulta

Tra conferme e volti nuovi, il mondo del volontariato a Spilamberto si rinnova. La consulta delle associazioni ha infatti rinnovato le proprie cariche. Nell’occasione sono stati eletti come presidente Luca Fracassini di Vivisanvito e come vice Daniele Guerra di Geesink Due. Segretario è Maria Vittoria Maleti dell’Ordine del Nocino Modenese, mentre del consiglio direttivo sono: Gabriele Venturelli di "SaFammia?" e Gian Paolo Savio di Slow Food (Gruppo APS), Daniele Vecchi del Corpo Bandistico "G. Verdi" e Silva Secchi di Bop Area (gruppo cultura), Paolo Savio di Avis Spilamberto e Anna Prandini di Overseas (area volontariato), Davide Baraccani di KSTS Karate e Roberto Rubbianesi di Adastra (area sport).

"La Consulta – spiegano dall’amministrazione – è uno strumento di valorizzazione dell’operato delle associazioni, con l’idea di favorire attività di coordinamento per facilitare azioni, progetti e servizi alla comunità creando una rete tra enti pubblici, volontariato, associazioni, parrocchie e reti informali, vedendo il terzo settore come risorsa del sistema". "Vorrei ringraziare il consiglio direttivo uscente – commenta l’assessora Stefania Babiloni – . Grande soddisfazione anche per l’ingresso nel direttivo di giovani, sono un bene prezioso. Spilamberto vi ringrazia per il tempo che ci dedicate".

m. ped.