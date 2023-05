Il Motor Valley Fest accende i motori Viaggio tra bolidi e sfide del futuro

di Stefano Luppi

Torna la festa dell’auto nella regione e nella città cuore della "Motor Valley". La quinta edizione del Motor Valley Fest vedrà il taglio del nastro – come al solito a Palazzo Ducale – giovedì e proseguirà fino a domenica con convegni, iniziative, sfilate, mostre, fondendosi anche, sabato, con la Notte europea dei Musei. Gli ingredienti di questo tributo a una delle "anime" della nostra terra – Ferrari con il genio di Enzo, Maserati, Pagani e appena fuori dai confini provinciali Lamborghini – offriranno l’opportunità di riflettere sul futuro dell’automotive, settore chiave della industria internazionale, analizzando temi come l’innovazione digitale, la mobilità elettrica e l’uso dei carburanti alternativi come l’idrogeno e l’e-fuel anche in prospettiva della sfida europea del 2035. Ma il Motor Valley Fest, coordinato da Apt Emilia Romagna con il Comune, la Camera di Commercio e numerosi altri enti, sarà ovviamente anche l’occasione per ammirare in centro storico le auto e le moto più iconiche delle aziende nostrane collocate in Piazza Grande, in piazza Roma e numerose altre location. Insomma, tanta carne al fuoco come ogni anno per una festa su cui purtroppo, come accaduto nella prima edizione, incombono al momento previsioni del tempo non proprio ottimistiche. Se ne è parlato ieri alla presentazione dell’iniziativa con il sindaco Muzzarelli e l’assessore alla promozione turistica Ludovica Carla Ferrari, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari e Emanuele Burioni, responsabile di Apt Servizi della Regione. "Al di là del tempo meteorologico per cui faremo la danza della pioggia – hanno spiegato Muzzarelli e Ferrari – confermiamo le nostre strategie che vedono al centro la valorizzazione della storia e l’analisi delle nuove produzioni automotive, ponendoci all’avanguardia in Europa. Il futuro in questo settore significa straordinarie auto con un’anima green, innovazione nell’elettrico e nell’idrogeno. Tutto ruota intorno a Modena, città dove presto presenteremo anche il progetto di produzione relativa all’idrogeno. Al Motor Valley Fest ricorderemo anche il grande Mauro Forghieri". Secondo il presidente Molinari inoltre "sotto la Ghirlandina rilanciamo le complesse sfide dell’automotive: tutta Europa, su questi temi, ci guarda perché qui si interpretano sfide e traiettorie sul futuro del settore". Settore che, va ricordato, presenta davvero numerose sfide a livello globale. Una delle più complesse oggi riguarda proprio le auto elettriche: il recente "Inflation reduction act (Ira)" voluto dal presidente Usa Biden prevede un forte protezionismo riguardo la vendita di auto elettriche non prodotte nel paese a stelle e strisce. Il direttore Burioni ha infine illustrato l’ampio cartellone di un "settore che cresce e va analizzato". Il taglio del nastro è giovedì alle 12.30 nel cortile d’onore di Palazzo Ducale che anche quest’anno ospita il "Best of Motor Valley" con l’esposizione della Ferrari Roma, della Ducati Streetfighter V4, della Revuelto di Lamborghini, della Pagani Utopia, della MC20 Cielo di Maserati fino alla Dallara EXP versione IR8 Tribute. Prima però, alle 9 al teatro comunale, c’è un convegno tecnico con interventi dei big dei motori come Andrea Pontremoli, Claudio Domenicali, Stephan Winkelmann, Hannes Zanon, Livia Cevolini, Cristina Bombassei, Joerg Rueger. Il programma completo e sempre aggiornato si può consultare sul sito www.motorvalley.it.