Il Motor Valley Fest slitta. Nuove date: 5-8 giugno

Motor Valley Fest a sorpresa cambia le sue date. L’evento, ad ingresso gratuito, che celebra la passione per i motori, torna a Modena dal 5 all’8 giugno 2025, spostando la programmazione di alcuni giorni rispetto alle date precedentemente annunciate (22-25 maggio). Gli organizzatori stanno lavorando al programma della settima edizione, i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

Questa decisione strategica è dovuta all’esigenza di ottimizzare ulteriormente l’esperienza complessiva, consentendo una partecipazione ancora più ampia e prestigiosa da parte dei protagonisti dell’automotive e offrendo l’opportunità di arricchire il programma con proposte innovative e coinvolgenti, pensate per sorprendere ancora di più il pubblico. La capitale della velocità si prepara quindi ad ospitare l’appuntamento più atteso per gli appassionati di motori e i professionisti del settore, celebrando la Terra dei Motori, le sue eccellenze, i suoi protagonisti e i suoi traguardi. L’edizione di quest’anno, che avrà quale punto di partenza l’Industria automotive 5.0, si preannuncia come un viaggio emozionante nel cuore pulsante della velocità e dell’innovazione, con l’obiettivo di esplorare l’evoluzione verso l’Industria del futuro.

L’ultimo anno ha visto, infatti, l’affermarsi di una nuova onda tecnologica, quella dell’adozione dell’Intelligenza Artificiale, in particolare attraverso la LLTM generativa, ma non solo. L’enorme quantità di dati generati dalla crescente connettività sta migliorando i servizi, ottimizzando i costi e arricchendo le esperienze, trasformando radicalmente il panorama dell’automotive.

Il programma convegnistico di Motor Valley Fest esplorerà come l’innovazione, l’intelligenza artificiale e le tecnologie all’avanguardia stiano rivoluzionando il settore, con un impatto crescente sulla qualità della vita e sulla sostenibilità. Si tratterà di un’occasione unica per comprendere come la convergenza tra capacità umane e hi-tech stia portando l’industria automobilistica a nuove vette, rispondendo alle sfide del futuro.

Come da tradizione, il festival si aprirà con il convegno inaugurale, che si terrà il 5 giugno alle ore 9.00 presso il Cinema Teatro Arena di Modena (Viale Tassoni, 8). I talk e le tavole rotonde di Motor Valley Fest proseguiranno nel pomeriggio del 5 giugno e per tutta la giornata di venerdì 6 giugno, con i B2B talk. In programma ci sono 14 tavoli di discussione, focalizzati sui temi più rilevanti per il settore.