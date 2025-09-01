Il movente del dramma familiare: "Una richiesta di soldi respinta ha innescato una reazione folle"

Una piccola richiesta di denaro, il rifiuto del padre ed è esplosa la rabbia. E’ questo che ha acceso la miccia della lite famigliare che venerdì sera ha rischiato di finire in tragedia a Castelnuovo Rangone dove un ragazzo di 23 anni ha aggredito padre madre e sorella di 15 anni con un coltello a serramanico. Tutti e tre rimangono ricoverati in ospedale (madre e ragazzina a Baggiovara, il padre al Maggiore di Bologna) ma sono fuori pericolo. Intanto la madre dal letto di ospedale chiede del figlio ora in carcere (oggi prevista la convalisa del fermo). A riferirlo é l’avvocato Maria Larossa che insieme alla collega Cecilia Ferraresi rappresenta i genitori.

"Appena ho saputo quello che era successo ho fatto visita alla signora in ospedale – spiega Larossa – già averla vista fuori pericolo è stato per me un sollievo. E’ chiaro che non sta bene da un punto di vista psicologico, ha vissuto un trauma molto forte e ora ha bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto; anche fisicamente ha delle ferite ma possiamo dire che sia lei che il marito che la figlia sono fuori pericolo e questa è la priorità E’ estremamente preoccupata anche per il figlio – prosegue il legale- è pur sempre una mamma". Un ragazzo problematico il 23enne arrestato dai carabinieri, una fragilità psicologica aggravata dall’uso di sostanze stupefacenti; una vita segnata anche da periodi in comunità. Una situazione che ha inciso molto sulla quotidianità della famiglia, originaria dello Sri Lanka, da vent’anni custode dei Villa Zanasi a Castelnuovo, teatro dell’aggressione. "E’ una famiglia che ho preso particolarmente a cuore per ché necessitavano di un supporto – prosegue l’avvocato – sono seguiti dai servizi sociali che sono sempre stati molto presenti e costanti, sicuramente parliamo di un soggetto che ha delle fragilità che purtroppo sono forse degenerate".

La vicenda ha creato sconcerto a Castelnuovo e come sempre accade anche il web si è scatenato con commenti spesso offensivi e razzisti nei confronti della famiglia, commenti stigmatizzati dal legale. "Come tantissime altre famiglie hanno delle difficoltà – conclude Larossa – ma è una famiglia assolutamente integrata, i figli sono italianissimi, quindi da questo punto di vista vorrei proprio lanciare un messaggio: eviterei valutazioni culturali o razziali che non hanno nulla a che vedere con questo dramma".