Il Movimento 5 stelle si allea col Pd: "Sosteniamo Mesini, sindaco giovane"

"Dopo la battuta di arresto di cinque anni fa abbiamo deciso di ripartire, ricominciando a lavorare, con un gruppo coeso, da un percorso condiviso che ci porta, oggi, ad appoggiare la candidatura di Matteo Mesini". Presentata, ieri, la lista del Movimento 5 Stelle che sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra: il M5S prese, 10 anni fa, il 10,10% alle amministrative e, dopo il pit stop del 2019, quando non presentò liste, ha fatto oltre l’11% alle ultime politiche, "a dire che il consenso, nei confronti delle nostre idee e delle nostre battaglie – ha detto Alberto Bonettini,referente sassolese del Movimento – nell’elettorato c’è, ed è diffuso. Ripartiamo da qui, oltre che da un programma condiviso con il centrosinistra e da un candidato Sindaco giovane, competente e preparato che riteniamo abbia tutte le caratteristiche per fare bene". Insieme a Bonettini, anche il Coordinatore Provinciale Massimo Bonora, oltre naturalmente a Matteo Mesini, che ‘incassa’ il sostegno del Movimento "dopo un confronto franco e costruttivo, avviato da tempo. La mia idea era di raccogliere una coalizione quanto più ampia possibile, basata su contenuti e programmi, e l’accordo con il Movimento va in questa direzione".

Quanto a programmi e contenuti, l’intesa tra pd e M5S ha trovato sintesi compiuta, spiega Bonettini, su tre punti qualificanti quali mobilità sostenibile, maggiore trasparenza di un Comune che dovrà essere "una casa di vetro" e soprattutto "maggiore coinvolgimento della cittadini nelle decisioni dell’Amministrazione".

s.f.