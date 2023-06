"Il muro contro muro non aiuta"

Come deliberato in sede di comitato proviciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di tavolo tecnico del questore, nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli del territorio intensificati nelle aree della movida nelle zone del centro storico dove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove maggiore è l’affluenza delle persone per svago e divertimento. I controlli sono finalizzati a prevenire e contrastare il crimine diffuso e permettere così la fruizione, in sicurezza, dei luoghi di aggregazione. Il servizio straordinario interforze, eseguito nei giorni scorsi, è stato svolto dalla Squadra Volante, con l’ausilio di una pattuglia della Guardia di Finanza e due pattuglie della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Il dispositivo ha assicurato pattugliamenti anche appiedati principalmente nel centro storico, viale Caduti in Guerra, Viale Martiri della Libertà, Viale delle Rimembranze, anche per prevenire furti su auto in sosta, Piazza Pomposa, via Taglio, Piazza Matteotti, Piazzza Mazzini e via Emilia Centro e a ridosso del Novi Sad. Nel corso dell’attività sono stati predisposti posti di controllo stradali al fine di monitorare i flussi veicolari in ingresso e uscita dalla città. Nel complesso, sono 98 le persone identificate, di cui 16 cittadini stranieri uno dei quali è stato tratto in arresto, 24 i veicoli controllati.

Intanto sul tema della movida sono intervenute anche la associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Lapam e Cna. "Le rimostranze dei residenti del centro verso l’amministrazione comunale, rispetto al controllo del rumore prodotto dagli esercizi del centro storico, offrono l’occasione per alcune riflessioni sul tema – si legge in una nota – Di certo la questione contrappone le esigenze dei residenti e quello delle imprese, ma, oltre ai disagi, corre l’obbligo di evidenziare anche i vantaggi legati alla presenza di queste imprese. Ad esempio, il presidio (e quindi la sicurezza) del territorio, la maggior attrattiva di un quartiere che sino a qualche anno fa era sicuramente meno valorizzato di quanto non sia oggi. Poi, la dimensione temporale del problema, che riguarda essenzialmente i mesi estivi".

"Riteniamo più utile un confronto per la tutela dei reciproci diritti, piuttosto che brandire con fare minaccioso la clava dei ricorsi – continuano le associazioni nella nota – Il centro storico, infatti, è un bene collettivo che va difeso con il rispetto delle regole complessive, che non sono legate solo al rumore.

Serve, ad esempio, un maggior presidio per evitare situazioni di degrado e insicurezza non legate alla movida (è il caso delle baby gang). Così come serve, proprio a tutela dei residenti, un controllo sulle autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico, a partire dalle distanze per il passaggio pedonale in vicoli stretti e sotto i portici.

Di certo non servono le minacce, che determinano solo un irrigidimento delle reciproche posizioni".