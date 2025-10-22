Il musical ’Divino’. Made in Formigine

Si ispira liberamente alla parabola evangelica del Figliol prodigo il musical ’Divino’ (foto), ideato, scritto e portato in scena dai giovani della parrocchia di Formigine che, dopo il grande successo del debutto (a maggio ha riunito più di 1.200 spettatori in due giorni), tornerà presto in scena al teatro Carani di Sassuolo: lo spettacolo verrà presentato domenica 2 novembre alle 18.30 e lunedì 3 alle 20.30. ’Divino’ comprende 16 canzoni e oltre 50 pagine di copione originali: è tutto recitato, cantato e suonato dal vivo. Nella realizzazione del musical sono coinvolte circa cento persone tra attori, cantanti, ballerini e musicisti. È veramente una creazione collettiva. "Lo spettacolo parla di perdono, sogni e amore incondizionato – spiega Andrea Ricci, uno dei due registi –. Racconta di una ragazza che cercherà di capire, anche sbagliando, quale sia il suo posto nel mondo. L’altro protagonista è il padre che lascerà la figlia libera di andarsene, covando in cuor suo il desiderio di riabbracciarla". Alla prima del musical ha assistito anche l’arcivescovo Erio Castellucci: "Oggi Gesù probabilmente racconterebbe la sua parabola come avete fatto voi", ha commentato. I biglietti per gli spettacoli del 2 e 3 novembre si possono prenotare anche su Eventbrite.

