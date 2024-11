Il Natale è alle porte . Arrivano le casette e l’Accademia del ghiaccio

Il Natale è alle porte e con Modenamoremio, società di promozione del centro storico di Modena, la città accoglie l’Accademia del Ghiaccio e le Magie di Natale, vera anteprima di quello che sarà il ricco programma del ’Natale in Centro Storico’.

Venerdì apriranno al pubblico le tradizionali casette di Magie di Natale: situate in Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e, da quest’anno anche in Largo Muratori, offriranno caldarroste, vin brulé, dolciumi, piadine, crêpes, patatwister e altre delizie che addolciranno le Festività Natalizie. I gestori delle casette hanno contribuito a illuminare il centro storico con le luminarie natalizie e hanno previsto tre pomeriggi di animazione insieme al djset di Radio Stella in piazza Matteotti nelle giornate del 6 dicembre, 24 dicembre e 6 Gennaio.

La seconda iniziativa, la pista di pattinaggio in piazza Roma, di fronte all’Accademia Militare, rimarrà aperta dal 16 Novembre 2024 fino al 4 Marzo 2025, offrendo l’opportunità di un’emozionante e imperdibile esperienza dedicata a tutta la famiglia. Tanti sono gli spettacoli previsti nei mesi invernali, anche in collaborazione col Palaghiaccio di Fanano, oltre ai tradizionali appuntamenti dedicati ai più piccoli insieme a Babbo Natale e Befana.

Orari, costi, spettacoli su www.modenamoremio.it. Obbligatoria la prenotazione per le scuole (Tiziana 333 340 4249 - Clarissa 333 239 6770 - Johnny 331 802 7431).