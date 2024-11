Il Natale pronto ad accendersi in centro storico. Pista di ghiaccio, trenini, presepi e luminarie

Anche quest’anno il programma delle iniziative che animeranno il cuore della città sarà curato e gestito da Modenamoremio, società di promozione e valorizzazione del Centro storico di Modena. Si chiama “Natale in Centro Storico” e comprende una ampia rassegna di iniziative che toccheranno buona parte delle piazze e delle vie del centro cittadino. L’inaugurazione ufficiale della rassegna si terrà, alla presenza del Sindaco e autorità cittadine, venerdì 6 dicembre, alle ore 17 e prevede l’accensione delle luminarie seguita da una visita alle varie installazioni con partenza da Largo San Francesco e arrivo in piazza Roma, accompagnata dalla musica della Banda Cittadina ‘Andrea Ferri’ di Modena. Il programma del “Natale in Centro Storico” 2024 conferma tutte le iniziative ormai tradizionali come luminarie, abeti, installazioni luminose, Trenino dei bimbi, pista di pattinaggio sul ghiaccio, Magie di Natale, Presepi. A queste si affiancano alcune significative novità rivolte in particolare a bambini e famiglie: il “Villaggio di Babbo Natale” in piazza XX Settembre e la “Casa della Befana” in Largo San Francesco. Sarà infatti un Natale molto pop, nel senso di popolare, dove tradizione e semplicità saranno le chiavi d’interpretazione della maggioranza degli appuntamenti proposti. Sono infatti confermate le tradizionali luminarie e installazioni luminose che addobberanno le vie e le piazze del Centro, i grandi Abeti di Natale nelle piazze principali, l’Accademia del Ghiaccio in piazza Roma col suo ricco programma di appuntamenti, il Trenino dei Bimbi che quest’anno parte dalla stazione in piazza XX Settembre e allunga il suo percorso, e ancora la mostra di Presepi, quest’anno intitolata “Le Botteghe nel Presepe”, proposta in collaborazione con la Camera di Commercio, le casette con le delizie gastronomiche “Magie di Natale”.