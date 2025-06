Il Newtime Sax Quartet nel cortile di Palazzo Pio

Dopo il debutto da tutto esaurito in occasione della Festa della musica, la rassegna ‘CarpInClassica’ torna nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio di Carpi domani sera alle 21.30. L’appuntamento è con il concerto dei giovani musicisti del ‘Newtime Sax Quartet’ che proporrà brani di Jean Français, Aleksandr Glazunov, Nino Rota, Ennio Morricone, Charles Mingus, Javier Girotto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nato dalla visione di quattro giovani musicisti della classe di sassofono del Conservatorio di Terni, guidati e ispirati dai loro insegnanti Emiliano Rodriguez e Francesco Pepicelli, il quartetto ha l’obiettivo di esaltare le straordinarie qualità del sassofono, uno degli strumenti a fiato più versatili e affascinanti, nato nel 1840 dal genio di Adolphe Sax. Pensato per combinare potenza e agilità sonora, il sassofono trova nel quartetto una delle sue espressioni più ricche e dinamiche, adattandosi a contesti musicali diversi con sorprendente naturalezza.

Il Newtime Saxophone Quartet ha partecipato a numerosi eventi di rilievo. Si è esibito in rassegne prestigiose e ha collaborato con Ludovico Fulci in un innovativo progetto cinematografico legato all’Inferno di Dante Alighieri, contribuendo alla creazione di una colonna sonora per orchestra e quartetto di sassofoni, eseguita in occasione del Terni Film Festival. Il quartetto ha inoltre calcato il palco dell’Auditorium Gos di Barletta per la Rassegna Soundiff Young Concerts e si è esibito in un evento esclusivo ai Musei Vaticani, su invito del Comitato Nazionale Italiano Musica. Tra i riconoscimenti ottenuti, il secondo premio al 34° Concorso Internazionale per giovani musicisti Città di Barletta.