Il nido Fantasia apre le sue porte. Ospiterà oltre quaranta bebè

Giornata speciale quella di oggi a Montale Rangone. Alle 15 sarà infatti inaugurato "Fantasia", il nuovo nido d’infanzia di questa frazione castelnovese. "Ultimato nelle scorse settimane, in tempo per l’inizio dell’anno educativo – spiegano dalla Provincia di Modena – il nuovo nido d’infanzia di via Volta aggiunge un tassello importante nella costruzione di un polo educativo capace di accompagnare bambine e bambini per l’intero arco del percorso scolastico primario".

Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo, sottolinea: "Per noi è grande motivo di orgoglio inaugurare, oggi, questo nuovo nido, anche con qualche mese di anticipo rispetto alle scadenze imposte dal Pnrr. Questa bellissima struttura, insieme al lavoro straordinario svolto da tutto il personale di Asp, è il simbolo di tutti gli investimenti fatti in questi anni per aumentare la nostra capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Il nido non è solo un’importante strumento di conciliazione dei tempi di vita/lavoro delle famiglie ma anche un’occasione straordinaria educativa per bambine e bambini".

L’investimento complessivo per questa nuova struttura è stato di oltre 1,8 milioni di euro, di cui 1,6 milioni con fondi Pnrr. "La nuova struttura – continuano dalla Provincia – porta la ricettività a 42 posti disponibili, 123 complessivi su tutto il territorio considerando anche il Nido Azzurro di Castelnuovo (57 già frequentanti e 66 nuovi inserimenti), e sarà gestito da Asp Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"".

"Siamo molto felici che l’amministrazione comunale di Castelnuovo abbia confermato la fiducia ad Asp e ci abbia chiesto di gestire anche Fantasia – dichiara l’amministratore Unico Filippo Molinari – nido che nasce dalla fusione delle due sezioni distaccate che già gestivamo a Montale e Castelnuovo. Questo nuovo, bellissimo nido, ci consentirà di proseguire con convinzione sulla valorizzazione di un progetto pedagogico di stampo montessoriano e sull’outdoor education".

L’assessore ai Lavori pubblici Matteo Ferrari conclude: "Il lotto si estende su 2750 mq, con un ampio giardino di circa 2000 mq. L’area esterna è stata progettata insieme all’ente gestore seguendo una filosofia montessoriana, con un labirinto di siepe ad altezza bambino, una piccola collina e una zona dedicata all’orto".

Marco Pederzoli