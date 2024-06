Il nodo casa, le associazioni:: "Poca offerta, troppa domanda. Servono forti incentivi fiscali"

I presidenti delle associazioni della proprietà immobiliare Francesco Lamandini (Asppi), Maria Femminella (Confabitare), Raffaele Vosino (Confappi), Francesco Bruini (Confedilizia) e Lorenzo Cottignoli (Uppi) accendono i riflettori sull’emergenza abitativa. "Esiste uno squilibrio fra offerta e domanda di affitto lungo: la prima cala e la seconda cresce. Ecco perché sarebbe necessario garantire la ristrutturazione e la manutenzione del vasto parco di immobili pubblici non assegnati, promuovere l’adozione di forti incentivi di ordine fiscale si proprietari di immobili ’a disposizione’ per garantirne la ristrutturazione, con l’impegno ad affittarli a canone concordato per almeno 8 anni, promuovere la costruzione di nuovi appartamenti per la locazione e l’estensione a tutti i comuni delle agevolazioni previste per i contratti a canone concordato. Inoltre bisognerebbe azzerare o diminuire ulteriormente l’Imu per gli immobili locati a canone concordato".

"Per facilitare e snellire i tempi per i rogiti, le ristrutturazioni, le sanatorie e il rilascio di certificazioni varie – si legge nel documento sottoscritto – bisogna incentivare l’acquisizione da parte del Comune o della sua struttura di scopo di abitazioni da destinare alla locazione, offrendo piene e dirette garanzie al proprietario circa la riscossione dei canoni, i tempi di rilascio dell’immobile, le morosità condominiali nonché il ripristino dell’immobile in caso di danneggiamento. Va ripristinato inoltre, in carenza di risposte dirette di edilizia pubblica e sociale, un’ efficace forma di sostegno al reddito per le fasce di inquilini più deboli per rendere effettivo il diritto all’abitare e limitare al minimo la morosità. E ancora: ridurre i tempi di rilascio degli immobili per sfratto per morosità (oggi mediamente 12/18 mesi) ed i relativi oneri, diretti ed indiretti, per i proprietari, in particolare promuovendo una normativa che stabilisca, in caso di superamento dei termini fisiologici per l’esecuzione, un risarcimento al locatore (vittima di denegata giustizia); rafforzando, di concerto con il Tribunale di Modena, il numero degli Ufficiali Giudiziari in servizio e garantendo tempestivamente l’utilizzo della Forza Pubblica e realizzando soluzioni sostenibili per inquilini in effettiva difficoltà Le Associazioni firmatarie si rendono disponibili per tutti gli approfondimenti necessari".