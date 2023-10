Il nodo immigrazione. Rapina e lesioni, resta in carcere il giovane tunisino

Non solo ha derubato un giovane del telefonino, per poi darsi alla fuga. Raggiunto dalla vittima l’ha colpita con una bottigliata e, poco dopo, ha accoltellato un cittadino intervenuto nel tentativo di bloccarlo. Addosso aveva anche alcune dosi di droga. Resta in carcere il minore non accompagnato – un tunisino di 17 anni – arrestato venerdì sera dalla polizia per rapina impropria aggravata e continuata, lesioni personali e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida dell’arresto, infatti, il gip del tribunale dei Minori ha disposto per il ragazzino la misura della custodia cautelare in carcere. Come anticipato il 17enne era stato ammanettato venerdì sera, dopo aver rubato il telefonino ad un altro ragazzo seduto al tavolino di un bar. Il minore era stato inseguito da un gruppo di persone e dalla vittima subito dopo il colpo, una volta raggiunto in via Fabrizi, aveva colpito con una bottiglia di vetro proprio la vittima, al fine di guadagnarsi la fuga. Al sopraggiungere di altre persone arrivate in soccorso del derubato, il minorenne aveva poi estratto un coltellino a serramanico, scagliandosi contro i suoi inseguitori e colpendone uno alla schiena. Il ragazzo era stato infine raggiunto e bloccato dagli agenti: era in stato di evidente agitazione da probabile assunzione di droga e urlava frasi incomprensibili, muovendo le braccia e scalciando. Addosso, oltre al coltellino i poliziotti gli avevano trovato anche dosi di droga.

La difficile gestione dei minori non accompagnati a Modena è un tema su cui si discute da tempo: infatti il sindaco più volte si è rivolto al Governo facendo presente come sia impossibile ormai gestire i continui arrivi sul territorio. Non solo: gli stessi sindacati di Polizia hanno sottolineato le criticità legate ai gruppi di minori tunisini, spesso dediti alla commissione di svariati reati. Su tanti ragazzi, inoltre, vi è il dubbio che siano veramente minori come dichiarano. Sul tema intervengono Antonio Platis, capogruppo Forza Italia in Provincia e Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. "Alcune amministrazioni locali – spiegano – hanno organizzato l’accoglienza di alcuni minori stranieri non accompagnati che sembrerebbero aver superato la maggiore età. In questi casi le procedure riguardanti l’accertamento dell’età sono disciplinate da diverse normative e, solo ove sussistano fondati dubbi sull’età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi, le forze di polizia possono richiedere al giudice competente l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età. Ci è stato riferito da fonti qualificate e nell’espletamento del nostro mandato – incalzano Platis e Giacobazzi – che ad oggi, visto i massicci arrivi su Modena, non vengono verificate le effettive età dei presunti minori. Questo fatto va chiarito e verificato puntualmente". Platis e Giacobazzi interrogano quindi Comune e Provincia per capire i numeri, le strutture coinvolte e le iniziative messe in campo sul territorio. "Il ruolo dei servizi sociali di tutti gli Enti Locali a cui saranno affidati i "presunti" minori molto più "grandicelli" è centrale per contrastare l’immigrazione irregolare. Inoltre, il rischio del danno erariale – concludono gli azzurri – è palesemente dietro l’angolo sia per lo Stato sia per i Comuni".