Il nodo rifiuti abbandonati: "Discarica in via Vaccari"

Sono sempre di più le segnalazioni dei nostri lettori relative purtroppo ai rifiuti di ogni genere abbandonati in tutti i quartieri della città. L’ultima arriva da via Vaccari dove un nostro lettore, Paolo Gaddi, si è imbattuto "in una discarica differenziata a cielo aperto".

"Capisco che parlare sempre di raccolta differenziata stia diventando una prassi un po’ stancante – sottolinea nella lettera – ma vorrei spezzare una lancia verso i fautori della raccolta e puntare il dito contro chi si diverte a lasciare la città in queste condizioni. Siamo in via Vaccari, quindi in una zona che prima di questo piano non era certo degradata come ora".

Ma le segnalazioni di questo tipo arrivano un po’ da tutti i quartieri della città, in particolare San Faustini, zona Musicisti, Sant’Agenese. E man mano ci avvicineremo alle festività la situazione potrebbe davvero andare fuori controllo. L’amministrazione comunale da settembre (a quanto ci risulta) sta tenendo tavoli e confronti tecnici con Hera e tutti gli altri soggetti coinvolti per andare incontro a quello che il sindaco Mezzetti aveva promesso durante la campagna elettorale e anche dopo essere stato eletto: rimettere in qualche modo i cassonetti e togliere i sacchi da terra. I sacchi della differenziata, quelli gialli e azzurri.

Non sappiamo invece quale sia il ’piano’ per fermare gli incivili che buttano a terra qualunque tipo di rifiuto provocando enormi problemi igienici e il priliferare di topi e insetti. I cittadini stanno protestando da tempo ma evidentemente la partecipazione, per questa problematica, non è prevista.