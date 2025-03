Il non voto sull’agrivoltaico è un caso politico. Fd’I: "Imbarazzante". Ma Righi blinda l’assessore

Un Consiglio comunale, quello di giovedì sera, che passerà alla storia: per la prima volta la maggioranza ha deciso non votare la delibera di un assessore della Giunta, espressione della maggioranza stessa.

La scelta di Pd, Carpi a Colori e Avs, enunciata dal sindaco Riccardo Righi nella dichiarazione di voto, ha creato sconcerto e al tempo stesso ha dato il ‘la’ ad una serie di interrogativi politici che vanno oltre il singolo progetto. Nello specifico, la delibera presentata dall’assessore all’Urbanistica Alessandro Di Loreto, riguardava una variazione urbanistica per la realizzazione di un elettrodotto propedeutico alla creazione dell’impianto agrivoltaico ‘Cascinetto’, da 30 ettari, nella zona nord di Fossoli.

Delibera bocciata con il voto contrario delle opposizioni presenti. Tra i politici, ma anche tra di cittadini, c’è anche chi ha richiesto le immediate dimissioni dell’assessore: posizione contro la quale si è subito scagliato il primo cittadino.

"Dispiace per questi atteggiamenti opportunistici delle opposizioni che guardano il dito invece che la luna – afferma Righi –. Massima fiducia all’assessore Di Loreto che ha svolto un egregio lavoro sin ora, e sono certo continuerà a dare un grande contributo per questa amministrazione". Lo stesso sindaco ha poi voluto precisare che la delibera in oggetto "non riguardava semplicemente l’essere a favore o contro le energie rinnovabili, ma il voto avrebbe simbolicamente aperto il nostro territorio all’arrivo indiscriminato di impianti agrivoltaici. Il problema è normativo: le attuali leggi nazionali sull’agrivoltaico escludono i Comuni dalle decisioni e non danno strumenti concreti alle Regioni per sostenerli. Questi impianti possono arrivare senza che il Comune possa esprimersi sull’area scelta o sull’estensione dell’impianto".

Questa la motivazione al "‘non voto’ di protesta, una presa di posizione forte ma necessaria per continuare a batterci. Da Carpi vogliamo far partire un cambiamento". "E’ stato bloccato o sospeso l’87% delle richieste (quasi 290 ettari) su Carpi, specialmente a Fossoli, ma sappiamo che alcuni casi potranno essere superati e approvati in forza della legge nazionale. ‘Cascinetto’ – spiega – è un caso emblematico: è arrivato in Consiglio comunale perché richiedeva un esproprio, definito di pubblica utilità. Se i proprietari fossero stati d’accordo, non avremmo avuto voce in capitolo e comunque, i livelli sovra ordinati potranno superare la posizione contraria del Consiglio. In quest’ottica, è stata invece approvata una mozione per chiedere al Governo di modificare la legge, per permettere ai Comuni di governare le transizioni ecologiche: dispiace che Fratelli di Italia non abbia sostenuto questa posizione, difendendo il Governo e voltandosi dall’altra parte quando in gioco c’erano gli interessi del nostro territorio".

Interpellato in merito alla delibera ‘non votata’, l’assessore Di Loreto ribadisce che "la questione non riguardava l’atto che era tecnicamente corretto e doveroso. Non ho motivi, dunque, per sentirmi sconfessato perché la non partecipazione al voto da parte dei gruppi di maggioranza è stata una forma di protesta contro una norma nazionale".

E ora cosa accadrà? "L’atto, ossia la mancata approvazione della variante urbanistica – spiega Di Loreto – sarà trasmesso alla Conferenza dei servizi che si riunirà a metà marzo e che deciderà in piena autonomia a ‘posizioni prevalenti’, cioè anche andando oltre la posizione di un singolo soggetto. Significa che potrà decidere se superare il diniego del Comune e fare proseguire comunque il procedimento".

Le spiegazioni di sindaco e assessore non placano le polemiche: Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo di Fd’I in Consiglio comunale afferma che "ciò che è accaduto è inaudito, non si era mai verificato. La sinistra, attraverso il proprio assessore Di Loreto, propone una delibera e poi non vota. Una circostanza imbarazzante per la Giunta, i cui tecnici hanno in mano da almeno un anno il Piano urbanistico e avrebbero dovuto cercare di risolvere il problema per tempo, prima di arrivare ad un controsenso politico talmente evidente da risultare quasi incredibile. Che credibilità può avere ancora una Giunta cui piacciono le giravolte?".

Maria Silvia Cabri