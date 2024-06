Il nostro docufilm sull’alluvione al cinema Eden

E’ passato un anno da quando le terre della vicina Romagna sono state devastate dall’alluvione. Un disastro che si è consumato poco lontano da noi e che ha toccato tutti: tantissimi carpigiani, infatti, in quei giorni di maggio 2023 si sono recati volontariamente nei comuni più danneggiati, muniti di pale e stivali di gomma, per dare una mano e unirsi all’esercito degli ‘angeli del fango’. Una tragedia che non può né deve essere dimenticata: mercoledì alle 21.15 verrà, infatti, proiettato al cinema Eden di Carpi, per la prima volta nel modenese, ‘Ho visto il finimondo - Il Racconto dell’alluvione’, il docufilm diretto da Valerio Baroncini, vicedirettore de ’Il Resto del Carlino’, e Marco Santangelo, giornalista, accorsi tra i primi nei luoghi più colpiti.

Il film è accompagnato dalla colonna sonora del compositore Marco Reno Solferini ed è stato realizzato con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. Per la locandina del docufilm è stata scelta un’immagine iconica, uno scatto del fotografo Stefano Tedioli, che ha fatto il giro del mondo quale simbolo della tragedia e al tempo stesso della straordinaria solidarietà manifestata in quei giorni. Due uomini che affrontano insieme la forza dell’acqua per salvarsi. Nei loro occhi la disperazione. Sono Giacinto Bosi, 82 anni, e Giulio Nicolò, carabiniere in servizio a Faenza: Giulio, come una furia lotta contro la violenza dell’acqua e, in spalla, carica Giacinto che si tiene a questo gigante cercando di proteggere le quattro cose portate via da una casa divenuta trappola, e protette, in quel mare putrido, marrone e minaccioso, da una sportina di plastica.

Dopo il tour da tutto esaurito nei cinema di Bologna e della Romagna, il nostro documentario torna in sala e fa tappa a Carpi, dove alla proiezione saranno presenti i registi Baroncini e Santangelo. Nello specifico, la visione nella nostra città è stata realizzata grazie alla collaborazione del gestore dell’Eden e al sostegno del Lions Club Carpi Host che ha permesso la gratuità della serata.

"Abbiamo scelto subito di sostenere questo progetto – spiega Marco Arletti, presidente del Lions Carpi Host – perché è un segno di vicinanza al territorio e ai nostri ‘cugini’ romagnoli. Inoltre, consente di mantenere alta l’attenzione su quanto è drammaticamente successo e di lasciarne traccia nella storia. Come Club noi abbiamo realizzato due iniziative: nell’immediato abbiamo avviato una raccolta fondi, e quest’anno, con il nostro club ‘gemello’ di San Daniele, abbiamo aiutato un’attività storica vicino a Lugo, ‘Il Forno’, una locanda-ristorante, a ripartire con la sua attività". Nicola Galli, responsabile della programmazione del cinema Eden e del Corso, sottolinea "l’aspetto comunitario di questo progetto, che sarà l’occasione per rielaborare insieme un pezzo luttuoso della nostra storia. E’ importante avere dato voce alle persone, ai protagonisti, a coloro che hanno vissuto quel dramma e che non devono assolutamente essere dimenticati".

