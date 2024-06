Il nostro docufilm sull’alluvione Carpi e gli aiuti alla Romagna: "Questo dramma ci ha unito"

Dare voce agli alluvionati, alle loro paure, alle loro speranze, alla loro rabbia. E’ quello che sono riusciti a fare Valerio Baroncini vicedirettore de ’Il Resto del Carlino’, e Marco Santangelo, giornalista, in 60 intensissimi minuti nel docufilm, a un anno dalla catastrofe in Romagna, capace di parlare al cuore degli spettatori e farli sentire partecipi di un dramma collettivo. E’ stata accolta con questo spirito, mercoledì sera a Carpi (unica proiezione in provincia di Modena) la visione al cinema teatro Eden di ‘Ho visto il finimondo – Il racconto dell’alluvione’, il docufilm diretto da Baroncini e Santangelo, per testimoniare, con immagini e parole, la devastazione provocata dall’alluvione che ha inghiottito le città, i paesi e le terre della vicina Romagna. Il film è accompagnato da una colonna sonora scritta da Marco Reno Solferini, un compositore originario delle zone alluvionate, ed è stato prodotto da Qn – il Resto del Carlino in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. La citta dei Pio ha accolto con molta sensibilità e partecipazione i due registi: oltre 200 i presenti, tra cui il neo sindaco di Carpi, alla sua prima uscita ufficiale, Riccardo Righi, la prima cittadina di Campogalliano, Daniela Tebasti, il vicario generale monsignor Gildo Manicardi, e numerosi volontari della Protezione civile di Carpi e di Campogalliano, della Croce Rossa e Croce Blu di Carpi, oltre a rappresentanti della Polizia locale, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Tutti rigorosamente in divisa, accanto a semplici cittadini, persone che, un anno fa, si sono subito mobilitate per dare una mano ai ‘cugini’ romagnoli, anche semplicemente andando, con stivali di gomma e pale, ad unirsi all’esercito degli ‘angeli del fango’. I momenti di commozione non sono mancati. Nella testa e nel cuore il dramma della Romagna e quello che abbiamo vissuto noi con il sisma del 2012. Nel docufilm ci sono interviste esclusive a salvati e salvatori, immagini inedite di interventi di soccorso, audio mai ascoltati con le chiamate di emergenza di quelle notti di terrore. Baroncini e Santangelo, in un vivace colloquio con il pubblico, hanno spiegato la genesi del loro lavoro e le modalità di realizzazione: un libero fluire di parole degli intervistati, senza filtri. Sullo schermo appare Silvia di Faenza, l’albergo come nuova casa, il suo mettersi in salvo sul tetto per sopravvivere a sei metri di acqua putrida.

Il matrimonio di Isabella, e poi Giuliana di Sant’Agata, simbolo di questo dramma, lei sopravvissuta mentre il marito, allettato, non ce l’ha fatta. "‘Ho visto il finimondo’ – ha spiegato Baroncini – è la frase che in assoluto ci siamo sentiti ripetere più spesso dalle persone che abbiamo intervistato".

Toccanti le testimonianze dei volontari locali della Protezione civile che in quei giorni hanno fatto turni massacranti per aiutare la popolazione della Romagna: "Solo chi ha visto tutto quel fango può capire il dramma che è accaduto – ha commentato Vanni –. Partivamo alle 5 e tornavano alle 23, e quelle povere persone ci chiedevano se avevamo bisogno di qualcosa, se volevamo un panino. Ricordo una sera, ero completamente sporco di fango, una signora anziana si è avvicinata e mi ha abbracciato e insieme abbiamo pianto". "La sera dormivamo nel nostro letto – prosegue il collega – ma il pensiero era sempre a quelle persone". Luca e Mario sono volontari di Campogalliano: "Abbiamo lavorato senza sosta – affermano con le lacrime agli occhi -. Ma rifaremmo tutto e ancora di più".

La visione del docufilm nella città di Carpi è stata realizzata grazie alla collaborazione del gestore dell’Eden e al sostegno del Lions Club Carpi Host che ha permesso la gratuità della serata. "Abbiamo scelto subito di sostenere questo progetto – spiega Marco Arletti, presidente del Lions Carpi Host – perché è un segno di vicinanza al territorio e ai nostri ‘cugini’ romagnoli. Inoltre, consente di mantenere alta l’attenzione su quanto è drammaticamente successo e di lasciarne traccia nella storia. Come Club noi abbiamo realizzato due iniziative: nell’immediato abbiamo avviato una raccolta fondi, e quest’anno, con il nostro club ‘gemello’ di San Daniele, abbiamo aiutato un’attività storica vicino a Lugo, ‘Il Forno’, una locanda-ristorante, a ripartire con la sua attività".

Nicola Galli, responsabile programmazione del cinema Eden e del Corso, sottolinea "l’aspetto comunitario di questo progetto, che è stato l’occasione per rielaborare insieme un pezzo luttuoso della nostra storia. E’ importante avere dato voce alle persone, ai protagonisti, a coloro che hanno vissuto quel dramma e che non devono assolutamente essere dimenticati".