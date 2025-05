Il nostro impegno ’Social Green’ dalle api alla mobilità sostenibile

Venerdì 16 maggio noi ragazzi di 2ªH delle medie Fiori abbiamo vissuto un evento speciale al Castello di Formigine, presentando un progetto di educazione ambientale sviluppato durante l’anno scolastico.

Il risultato è stato un laboratorio creativo e multidisciplinare che ci ha permesso di approfondire tematiche fondamentali per la tutela del nostro Pianeta e per uno sviluppo sostenibile, tematiche strettamente legate all’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030.

I nostri disegni sono diventati pannelli grafici su argomenti cruciali come l’inquinamento da plastica, il cambiamento climatico, il ruolo essenziale delle api e l’importanza del contatto con la natura. Abbiamo approfondito i contenuti scientifici, curato la grafica, creato slogan efficaci e immagini suggestive per sensibilizzare tutte le fasce d’età. L’evento, aperto alla cittadinanza, ha visto la partecipazione delle autorità coinvolte nell’iniziativa: De Leonardis e Ruggeri della Fondazione La Locomotiva, Casolari vicesindaco di Formigine, Menabue della Fondazione di Modena e studenti della scuola. Le nostre brevi rappresentazioni teatrali, ironiche ma significative, hanno mostrato quanto anche le scelte quotidiane abbiano un impatto diretto sull’ambiente: dalla corretta raccolta differenziata alla riduzione delle plastiche, dalla mobilità sostenibile alla protezione delle api. Fra le pannellature, molto successo ha riscosso lo slogan ’BE(E) IMPORTANT’ – un gioco di parole che mette in risalto l’importanza delle api – con un’immagine dolce e potente: un’ape che abbraccia un bambino, simbolo dell’armonia possibile tra uomo e natura. La mattinata si è conclusa con un messaggio condiviso: anche nel proprio piccolo, ognuno può fare la differenza. Abbiamo così compreso che informazione, impegno e creatività possono diventare strumenti reali per costruire un futuro migliore. Il cambiamento, in fondo, comincia proprio da noi.

LA RIFLESSIONE "Ciò che fai alla Terra, lo fai a te stesso. Lei ha bisogno di noi. Noi abbiamo bisogno di lei". (Proverbio Maori)

Classe 2H, scuola ’A. Fiori’ Formigine