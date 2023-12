"Il nostro porta a porta sarà diverso. Frequenza della raccolta altissima"

A fine gennaio, anche a Castelnuovo arriverà il sistema di raccolta rifiuti "porta a porta" integrale, gestito da Hera. In vista di questo importante appuntamento ecco il punto con il sindaco, Massimo Paradisi.

Sindaco, che caratteristiche avrà il porta a porta di Castelnuovo?

"Sarà integrale ma con frequenze di raccolta tra le più alte in provincia di Modena. Non solo una volta la settimana per carta e plastica, ma una volta la settimana anche per l’indifferenziato e due volte per l’organico, con possibilità di aumentare ulteriormente le frequenze per quest’ultima voce".

Altre peculiarità che rendono il porta a porta di Castelnuovo differente?

"L’installazione, fin dall’avvio del nuovo sistema, di due batterie attive 24 ore su 24, dove poter conferire indifferenziato, organico e vetro. Castelnuovo Rangone sarà, per ora, l’unico comune della provincia di Modena dove i cittadini potranno portare indifferenziato nelle isole ecologiche e nelle batterie h24 senza pagare nulla di più".

Avevate annunciato anche interventi sulle isole ecologiche. Quando?

"Nella prima parte del 2024 amplieremo l’isola ecologica di Montale e, subito dopo, traslocheremo quella di Castelnuovo in una posizione più centrale, nell’area industriale. Quella di Castelnuovo sarà completamente automatizzata, in modo da poter ricevere rifiuti 24 ore su 24. Già all’avvio del nuovo sistema di raccolta, però, le stesse isole ecologiche saranno potenziate: orari di apertura ampliati, più personale e possibilità di portare tutte le tipologie di rifiuto in entrambe".

Anche a Castelnuovo non sono mancate critiche e perplessità su questo sistema di raccolta. Ora i giochi sono fatti?

"Tutt’altro. Quando il nuovo sistema entrerà in funzione, sarà realizzata contestualmente una attenta osservazione di quello che accadrà e saremo pronti a condividere eventuali soluzioni per le problematiche che potrebbero sorgere. L’amministrazione, in altri termini, vigilerà sulla qualità del servizio offerto. Dialogo e confronto saranno sempre possibili, tenendo presente che l’obiettivo di fondo: produrre meno rifiuti in generale, indifferenziati in particolare, differenziando di più e meglio".

Quindi porte aperte al confronto?

"Certo. Il dialogo con i cittadini proseguirà anche nelle prossime settimane, sia con chi si è organizzato in comitato, sia con chi ci ha mandato suggerimenti e proposte singolarmente".

Marco Pederzoli