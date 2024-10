"Il nostro quartiere merita attenzione"

"Le Ex Fonderie? Posso solo affermare che da quando ne ho memoria, e sono moltissimi anni che lavoro in quartiere, sono ridotte in questo stato – queste le parole di Daniele Luppi, titolare della Tabaccheria di via Nonantolana, dal 1978 presente sul territorio –. sarebbe auspicabile sicuramente finire l’intervento di riqualificazione. Per quanto concerne la sicurezza nel quartiere, qualcosa si è mosso negli ultimi tempi, e sicuramente stiamo meglio rispetto a 10, 15 anni fa, ma non mi sento di dire che il nostro sia un quartiere così calmo e sicuro. La Crocetta, così come la Sacca, sono da sempre stati considerati i ’quartieri operai’ e non abbiamo sempre avuto una grande attenzione".