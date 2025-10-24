Il Novi Sad diventa ‘Arkadia Arena’: musica, sport e area per i bambini

Modena, 24 ottobre 2024 – Il Novi Sad di nuovo teatro di una manifestazione per famiglie e giovani, partito oggi (venerdì 24 ottobre) Arkadia Arena l’evento ideato da Pietro Basile di Chill Studio e dal suo socio Alessandro Orlandini. Già a settembre Pietro e Alessandro avevano usato il parco per Arkadia Opening.

Arkadia Arena è un evento per famiglie e per tutti, con 7 food truck e tante specialità che arrivano da tutta Italia.

Dopo una serata musicale, lo sport è il tema predominante nelle giornate di sabato e domenica, tra le associazioni che parteciperanno Crossfit Accademiles, Pentathlon Asd, Arte Equilibra, Inmoto, Modena Baseball, Modena Hoops Basket, Ohana Yoga&More, Pallavolo Anderlini Asd Accademia con karate, crossfit, pugilato e tanti altri ancora. L’evento sportivo clou di sabato è la Hybrid Run dove i partecipanti dovranno correre in coppia lungo tutto il perimetro del Novi Sad.

Mentre domenica dalle 15 Pugilato Accademiles, Ringadora e Boxe Accademy avranno un ring dedicato in cui si esibiranno con incontri di boxe. Intanto Futuro Acqua (pallanuoto), Varanda (Capoeira), Inmoto (percorsi ludico motori), Modena Baseball con il tunnel di lancio, Modena Hoops Basket con partite dimostrative, Ohana Yoga&More talk, yoga e rocket yoga, e ancora l’Accademia Militare con le sue dimostrazioni di yoga e meditazione, pilates, karate e crossfit. Quello di domenica sarà un pomeriggio per tante discipline.

Arkadia Arena è arricchito con altri spazi, fruibili gratuitamente come l’area kids, il trucca bimbi e i laboratori per i più piccoli. Il terzo atto della manifestazione ideata da Basile e Orlandini ci sarà a dicembre con Arkadia Winter; poi si penserà al 2026 quando arriverà Arkadia Season e gli eventi diventeranno quattro seguendo il ciclo delle stagioni solari. Arkadia è un evento supportato da Spot Italia e patrocinato dal comune di Modena.