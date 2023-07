"Il numero di alloggi è insufficiente"

"La situazione abitativa per studenti e studentesse fuori sede, che sono il 30% della nostra popolazione studentesca, la situazione non è affatto sotto controllo. Modena è una città altamente attrattiva, non solo dal punto di vista universitario ma anche lavorativo, quindi il numero di alloggi a disposizione è ampiamente insufficiente rispetto alla richiesta. E questo va a scapito della città".

Così il Rettore Porro ha poi descritto la situazione modenese. "Il problema delle residenze per studenti e studentesse è un problema condiviso da molti centri universitari. - ha proseguito - Dal punto di vista degli studenti che godono di esenzioni, come borse di studio e residenze agevolate da parte della Regione, che ringrazio, la situazione è abbastanza sotto controllo. Ma dal punto di vista abitativo no".

Per noi "questo protocollo rappresenta un passo in avanti molto significativo, perché è necessario uno sforzo congiunto: è un messaggio alla città sulla direzione da prendere".