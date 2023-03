"Il nuovo appalto penalizza i dipendenti"

Fumata nera dopo il secondo giorno di sciopero alla Transmec Group di Campogalliano. Ieri mattina una ottantina di lavoratori si sono astenuti in modo spontaneo dal lavoro per protestare contro le condizioni contrattuali peggiorative imposte dalla Cfp (Cooperativa facchini portabagagli) di Modena, subentrata nell’appalto per la gestione del magazzino. "Il contratto nazionale di lavoro della logistica, trasporto merci e spedizioni parla chiaro: nei cambi di appalto avviene il passaggio diretto da un’azienda all’altra a parità di condizioni – spiega Maurizio Denitto, coordinatore territoriale di Modena della Fit Cisl Emilia-Romagna, il sindacato che, a differenza di Cgil e Uil, non ha firmato l’accordo e proclamato lo stato di agitazione –. Non solo le condizioni contrattuali ed economiche applicate dalla Cfp sono peggiori, ma ai lavoratori si chiede il versamento di una somma ingente (oltre 3mila euro) per diventare soci della cooperativa. In pratica le persone devono pagare per lavorare (circa 200 i lavoratori interessati a livello di Transmec Group). Pertanto quello che noi chiedevamo all’azienda appaltatrice era di ripensarci".

"Tuttavia – prosegue il sindacalista Denitto - ogni tentativo di raggiungere un accordo è risultato vano. A questo punto, non profilandosi possibili alternative, abbiamo invitato i nostri associati a sottoscrivere il contratto per avere garantito il loro posto di lavoro come dipendenti. Poi, dalla prossima settimana, avvieremo delle trattative e valuteremo quali rimostranze porre in essere". Non sono mancati momenti di tensione ieri mattina: i carabinieri sono stati chiamati per intervenire sul posto in quanto i Si Cobas hanno impedito l’ingresso dei camion merci. Stamattina per loro è stato fissato un incontro in Prefettura.

m.s.c.