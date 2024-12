Il nuovo appello della sorella: "Aiutateci a ritrovare Daniela"

"Invito chiunque abbia visto Daniela a contattare le forze dell’ordine". Parte un nuovo appello dalla famiglia della 31enne scomparsa in circostanze misteriose da Vitriola. A lanciarlo è la sorella, rappresentata dall’avvocato Guido Sola e preoccupatissima per le sorti della giovane. Nel cuore è viva la speranza, però, di poterla presto riabbracciare. "Ciao Dany, ciao tesoro mio. Ti prego, ti supplico torna a casa. Non preoccuparti di nulla: abbiamo sempre trovato una soluzione a tutto. Siamo sempre andate avanti insieme, ti prego torna a casa".

La sorella supplica poi chiunque l’abbia vista a contattare immediatamente le forze dell’ordine. Riavvolgendo il nastro, nei giorni scorsi la mamma di Daniela aveva sottolineato di averla raggiunta quel 18 settembre in ospedale, a Sassuolo dove la donna lavora e dove la figlia era arrivata a seguito di una caduta. Mamma e figlia si erano sentite la sera stessa e anche l’indomani, il 19. Avrebbero dovuto vedersi nel weekend ma da quel giorno ogni tentativo di mettersi in contatto con Daniela era risultato vano. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire al nome del gruppo di giovani tra i 25 e i 30 anni che è stato visto insieme a Daniela, ad ottobre nella mensa di Porta Aperta.

Gli accertamenti sono a 360 gradi. Pochi giorni fa, la famiglia ha ribadito in una lettera aperta di aver sempre sostenuto Daniela, di averla sempre aiutata anche economicamente.

La mamma ha spiegato come la 31enne fosse cambiata dopo aver perso il lavoro, a cui teneva tantissimo. Daniela, infatti, si occupava di far salire e scendere i bimbi dallo scuolabus.

L’avvocato della famiglia, Guido Sola, ha ribadito come gli ultimi avvistamenti di Daniela a Modena, risalenti ad ottobre accendano la speranza nella famiglia. "Le mie clienti sperano di poterla presto riabbracciare".

Valentina Reggiani