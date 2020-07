di Paolo Tomassone "Che ci sia bisogno di sviluppo e innovazione lo dicono tutti, istituzioni e imprese che ruotano attorno all’automotive. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per loro". Per questo è necessario un ammodernamento dell’Autodromo di Modena che, secondo l’amministratore delegato di Aerautodromo Modena, Angelo Borghi, rappresenta "il nuovo che avanza, guai a perderlo". Lei ha visto nascere questo progetto. In cosa consiste l’ampliamento? "Si tratta del ‘chilometro lanciato’, così l’abbiamo definito utilizzando uno slogan. In realtà arriveremo a realizzare un secondo anello, collegato a quello già esistente, in grado di operare...

di Paolo Tomassone

"Che ci sia bisogno di sviluppo e innovazione lo dicono tutti, istituzioni e imprese che ruotano attorno all’automotive. Noi vogliamo essere un punto di riferimento per loro". Per questo è necessario un ammodernamento dell’Autodromo di Modena che, secondo l’amministratore delegato di Aerautodromo Modena, Angelo Borghi, rappresenta "il nuovo che avanza, guai a perderlo".

Lei ha visto nascere questo progetto. In cosa consiste l’ampliamento?

"Si tratta del ‘chilometro lanciato’, così l’abbiamo definito utilizzando uno slogan. In realtà arriveremo a realizzare un secondo anello, collegato a quello già esistente, in grado di operare in autonomia. Sarà destinato alle case costruttrici che potranno chiedere di usarli tutti e due per poter effettuare i loro studi. Poi doteremo il nuovo anello di servizi innovativi, dal 5G ad altri strumenti indispensabili per esempio nei test di guida autonoma".

A chi vi rivolgete in particolare?

"Alle case produttrici, ma non solo quelle di auto e moto, ma quelle di pneumatici o di componistica elettronica. Sono già nostri clienti, ma finora non hanno potuto effettuare tutti i tipi di test per i propri collaudi".

Rispetto alle manifestazioni promosse finora, che tipo di iniziative si potranno svolgere con un circuito più lungo?

"Continueremo a organizzare le manifestazioni che già facciamo oggi. La differenza è che, col raddoppio del circuito, le aziende potranno effettuare test che prima facevano nelle piste di Nardò e di Balocco".

Oltre all’ampliamento delle pista, quali altri lavori sono attesi? Entro quando?

"Abbiamo disegnato e progettato anche una tribuna, per gli spettatori che vogliono assistere ai 10 o 15 eventi che organizziamo durante l’anno. Ma la priorità per noi è la pista aggiuntiva e i servizi annessi. Se arriveranno tutte le autorizzazioni regionali già nelle prime settimane del prossimo anno saremo in grado di iniziare i lavori della pista ed essere pronti nell’estate del 2021".

Non tutta la città riconosce l’importanza dell’autodromo.

"Mi rendo conto che la città non abbia un’opinione univoca sull’autodromo. Sono convinto però che nella gestione di questi 11 anni, siamo riusciti a offrire un messaggio differente rispetto all’inizio. Eravamo considerati come quelli che inquinavano. Ora tutti i mesi analizziamo le acque, tutti i giorni analizziamo i rumori e siamo ampiamente all’interno delle norme ecologiche: abbiamo dimostrato che ‘autodromo’ e ‘rispetto dell’ambiente’ possono convivere. Se qualcuno non se ne rende conto, ce ne faremo una ragione".

Perché Modena dovrebbe essere orgogliosa di quest’opera?

"Guardi io le posso dire che il vecchio autodromo è stato fondamentale per far nascere e crescere centinaia di imprese. Noi abbiamo l’ambizione di fare la stessa cosa, tenendo conto che il mondo dei motori è cambiato, che gli appassionati sono cambiati, che i giovani sono cambiati. Se non ti rendi conto che il settore cambia allora sei destinato a scomparire. Al di là della passione che ci contraddistingue, la nostra è una società in grado di coinvolgere, dalle istituzioni all’università, e di creare lavoro fino a 150 persone in alcuni periodi. Vedere riconosciuto il nostro lavoro da importantissime imprese dell’automotive, come Ducati e Lamborghini, è motivo di grande orgoglio".