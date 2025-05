Il nuovo centro tra accessibilità e rigenerazione

E’ cominciato al Teatro Andrea Rompianesi della Casa nel Parco la ‘lunga marcia’ del Piano Urbanistico Generale (Pug) che ridisegnerà la Sassuolo del domani. Il primo incontro è stato dedicato al centro storico, alla sua accessibilità e alla sua rigenerazione, e ha visto gli assessori David Zilioli e Federico Ferrari confrontarsi con una platea di persone che in centro abitano, lavorano o hanno un esercizio commerciale.

"Si è trattato – hanno detto – di un primo passo concreto verso un percorso condiviso di ascolto, analisi e co-progettazione per la città prossima". Tre le prospettive che si sono intrecciate, quella urbanistica, quella economico-commerciale e quella della mobilità, necessariamente integrate dal momento che i tre aspetti integrano quella visione di insieme cui il Pug metterà mano.

"Stiamo portando avanti tavoli di lavoro per incrociare i bisogni delle attività economiche con quelli di chi il centro lo abita", ha detto Ferrari, instradando buona parte del dibattito sia sulle difficoltà del commercio e sui tanti spazi sfitti, già oggetto di uno studio che si propone da una parte di mapparli, dall’altra di individuarne le possibilità di restituire loro nuova vita in modo da garantire risposte ai bisogni dei residenti, dei commercianti e di chi frequenta centro, ma soprattutto sulla mobilità. Oltremodo problematica, stante l’atavica carenza di parcheggi e indisciplina diffusa tanto a livello di sosta che di transito: Francesco Avesani di NetMobility (progettisti già del piano della mobilità e del traffico di Sassuolo) ha condiviso i primi dati sul funzionamento del centro storico in termini di accessibilità, offerta di sosta, occupazione dei parcheggi e flussi veicolari.

"L’accessibilità non è solo una questione di parcheggi, ma riguarda anche la sicurezza e la qualità dell’esperienza pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico", ha detto Zilioli. Il nostro impegno – la conclusione – sarà quello di tenere insieme questi livelli, affinché ogni decisione sia coerente e utile a rendere il centro più raggiungibile e vissuto". L’incontro andato in scena presso la Casa nel Parco è solo il primo di un ciclo più ampio di momenti pubblici che, nei prossimi mesi, coinvolgeranno i cittadini: obiettivo dell’amministrazione è raccogliere idee e suggerimenti per arrivare a soluzioni condivise. E auspicabilmente efficaci.

Stefano Fogliani