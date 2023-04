Il nuovo corso della Fondazione Consiglio di indirizzo, ecco i 17

Sono stati nominati i primi 17 componenti del nuovo consiglio d’indirizzo della Fondazione di Modena. Come da statuto gli enti designanti hanno proceduto all’indicazione dei consiglieri: Silvana Borsari, Eleonora De Marco, Mirella Guicciardi e Matteo Tiezzi, designati dal Comune di Modena; Maurizia Gherardi e Massimiliano Morini dalla Provincia di Modena; Antonio Nicolini dal Comune di Sassuolo; Valerio Zanni dal Comune di Castelfranco Emilia; Andrea Iori dal Comune di Pavullo; Emanuela Bertini e Giuliano Carletti dalla Camera di Commercio di Modena; Valeria Marigo, Davide Mazzi e Valeria Venturelli sono stati designati dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Giuseppe Mucciarini e Sarah Olivero designati dal Centro Servizi Volontariato, d’intesa con il Forum Terzo Settore di Modena; e Silvia Menabue dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola. I nuovi consiglieri sono stati nominati dal consiglio d’indirizzo uscente. Dei 17 nuovi consiglieri, 16 sono residenti da almeno tre anni in provincia di Modena, nel rispetto della percentuale minima dell’80% stabilita dallo statuto della Fondazione, e sono in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza adeguati ai compiti da svolgere. Nella designazione, gli enti e gli organismi competenti si sono attenuti al principio dell’adeguata presenza di entrambi i generi. I consiglieri nominati saranno convocati il 15 maggio per l’elezione di ulteriori tre consiglieri cooptati. Ultima tappa del rinnovo delle cariche sarà, il 25 maggio, la seduta del nuovo consiglio d’indirizzo per l’elezione del presidente, del consiglio d’amministrazione e del collegio dei revisori. Tutti i componenti degli organi istituzionali della Fondazione resteranno in carica per quattro anni, fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2026.

Ieri è stato approvato anche il bilancio consuntivo della Fondazione di Modena per l’anno 2022. L’attivo è di poco inferiore al miliardo di euro, il patrimonio netto, a valori contabili, supera gli 821 milioni di euro. I ricavi finanziari sono pari a oltre 30 milioni e l’avanzo d’esercizio, con 23 milioni di euro, supera gli obiettivi fissati in sede di previsione, nonostante il periodo segnato da importanti elementi di instabilità. Il risultato conseguito ha permesso di confermare un accantonamento complessivo di oltre 41 milioni di euro di fondi per le erogazioni, di cui 21 milioni destinati all’anno 2023 come previsto dal Documento programmatico previsionale e ulteriori 20 milioni a garanzia di stabilità per le erogazioni future. A tali disponibilità si aggiungono i quasi 21 milioni di euro destinati al fondo dedicato alla riqualificazione dell’ex Ospedale Sant’Agostino, che portano così a oltre 62 milioni di euro le risorse complessivamente disponibili per l’attività erogativa.