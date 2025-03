Il nuovo Flexibox: "Stoccaggio verticale, efficienza e sicurezza"

Flessibilità, personalizzazione e rapidità: sono solo alcune delle principali caratteristiche di Flexibox, il nuovo sistema automatizzato di stoccaggio verticale che punta a ridefinire gli standard del settore del picking. Presentato ieri presso la sede fioranese di Modula alla presenza del fondatore e Presidente Franco Stefani e di Massimiliano Gigli e Claudio Formaggio, rispettivamente CEO e R&D Manager di Modula, Flexibox è progettato per rispondere alle esigenze di comparti dinamici e complessi come retail, e-commerce, automotive e grande distribuzione. "I prototipi sono in funzione da oltre un anno e siamo convinti che daranno una grande soddisfazione prima al cliente e poi, di conseguenza, anche a Modula", ha detto Stefani, mentre Gigli ha spiegato come con questo ultimo approdo della propria ricerca, Modula abbia "superato quanto fatto fin qua, ridefinendo l’evoluzione del picking". L’impianto, ha aggiunto Gigli, "combina efficienza operativa, scalabilità e innovazione tecnologica, garantendo prestazioni eccellenti. Il sistema è in grado di gestire, infatti, fino a 180 cassette all’ora, ottimizzando le operazioni grazie alla capacità unica di prelevare simultaneamente da nove cassette per ciclo". Il design compatto e ottimizzato consente al sistema di stoccare centinaia di cassette standard (600 x 400 millimetri) in spazi estremamente ridotti capitalizzando l’utilizzo degli ambienti di lavoro e razionalizzando la gestione dello spazio e del tempo, rendendo il nuovo sistema di stoccaggio ideale per realtà con vincoli strutturali o logistici mentre la possibilità di sfruttarne al massimo l’altezza, fino a 20 metri, supera i limiti di molte altre soluzioni di mercato. Il ‘banco di prova’, per la nuova proposta di Modula, è il Mecspe, in programma a Bologna dal 5 al 7 marzo, dove Modula esporrà nella hall 29, stand C20, ma è evidente come le aspettative legate a Flexibox siano di tutto riguardo, complice anche la sua scalabilità nativa. Le aziende possono iniziare con una singola unità e aggiungere ulteriori moduli in base alle necessità, adattandosi facilmente alla crescita dei volumi, e più in generale possono integrarlo con altre soluzioni ‘made in Modula’, come Modula Lift, per gestire prodotti di qualsiasi dimensione e peso, ottimizzando i processi anche nei contesti più diversificati. "Il sistema – ha aggiunto Gigli - può essere installato vicino alle linee di produzione o in prossimità dei punti di utilizzo del materiale, riducendo la necessità di concentrare tutto nel magazzino centrale". Un altro punto di forza di Flexibox è la compatibilità non solo col software Wmw di Modula, ma anche con gli applicativi di terze parti, come conveyor, Amr e robot. Il sistema di stoccaggio verticale è progettato con un’attenzione particolare all’ergonomia e alla sostenibilità ambientale. La baia operatore è costruita, infatti, con l’obiettivo di garantire un’altezza di lavoro ottimale, riducendo lo sforzo fisico e incrementando la sicurezza degli operatori. Inoltre, grazie ai consumi energetici ridotti, Flexibox rappresenta una scelta "green" responsabile, in linea con le crescenti richieste di sostenibilità del mercato e della società.

