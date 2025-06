Il nuovo libro di Franca Gualmini

Stasera a Sestola l’incontro con la pittrice-scrittrice Franca Gualmini autrice di ‘Favole e verità di umani e animali’. In occasione di Fiori a Sestola, alle 17 in piazza Vittoria verrà presentato il terzo volume di Storielle d’Appennino, con la partecipazione di Marisa Burchi (a cura di Visitsestola). Dopo il successo dei primi due volumi dedicati a fatti e personaggi d’Appennino, la Gualmini ha dedicato la nuova opera al rapporto uomo-animale, con racconti sia reali che immaginari ambientati in vari paesi della montagna modenese.