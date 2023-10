Il nuovo parcheggio è già in funzione. A disposizione ci sono 248 posti auto

Già da oggi sarà funzionante il nuovo parcheggio seminterrato all’ex Amcm: sotto la piazza rialzata del Parco della Creatività (con accesso da via Peretti) sono a disposizione 248 posti auto. Allo stesso modo sono stati resi disponibili 48 posti auto ‘a raso’ su strada (due riservati agli invalidi), a fianco della palestra, sul lato di via Sigonio. Ancora oggi e domani tutti i posteggi interrati e quelli all’aperto saranno gratuiti, ma da lunedì diverranno a pagamento. La gestione dei parcheggi è stata affidata a Modena Parcheggi, nell’ambito della convenzione già in atto per la sosta su strada e per il parcheggio interrato al parco Novi Sad.

Vediamo quanto costerà parcheggiare all’ex Amcm. Per i 48 posti ‘a raso’ è stata applicata una gestione transitoria di 18 mesi e questi posti auto sono compresi nella zona tariffaria ‘Margini esterni’ con una tariffa diurna di 70 centesimi all’ora: residenti e lavoratori del centro potranno stipulare formule di abbonamento. Parcheggiare nella struttura seminterrata, invece, costerà come sostare al Parcheggio del centro (Novi sad) con una tariffa di 1,40 euro all’ora dalle 8 alle 20 e di 0,50 euro dalle 20 alle 8. "In questo caso – spiega il Comune – non è consentita la possibilità di accesso con abbonamento per residenti o lavoratori del centro, in modo da evitare l’uso privato degli stalli come garage e da garantire una opportuna rotazione". Il parcheggio sarà dotato di apertura e chiusura a sbarre e il pagamento potrà avvenire tramite parcometro: di notte sarà attivato un servizio di guardiania. Dai 248 posti del parcheggio interrato fanno parte anche i 112 stalli pertinenziali al supermercato Coop che troverà sede all’ex Filovia.

s. m.