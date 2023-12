Il nuovo parco giochi di Villa Gandini è realtà: "Presto recupereremo anche la casa del custode"

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione del nuovo parco giochi di Villa Gandini. "Il più grande degli interventi nei parchi formiginesi, che ci vede impegnati tuttavia su tutto il territorio, come dimostrano gli interventi più recenti alla Bertola e a Corlo. Questa inaugurazione – ha detto il sindaco Maria Costi – ci porta a Villa Gandini durante il foliage dei ginkgo biloba: il Parco della Resistenza è il cuore verde, culturale e sportivo di Formigine, quindi al centro di tanti investimenti di questi ultimi anni. Oltre alla nuova area giochi, ricordo il cantiere in corso per il recupero della ex casa del custode, che verrà destinata ai giovani della città".