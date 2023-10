"Il nuovo Ponte Veggia pronto nel 2025"

Il Comune muove un altro passo sul percorso che porterà, con i tempi dovuti, al restyling del ‘vecchio’ Ponte della Veggia. Dopo aver approvato, una settimana fa, il progetto esecutivo, ieri l’amministrazione comunale sassolese ha provveduto a pubblicare il bando di gara ‘per l’appalto dei lavori inerenti al ripristino e consolidamento del ponte della Veggia posto tra i comuni di Sassuolo e Casalgrande’.

Se ne parla dal 2018, dei lavori sul ponte, ed un quinquennio di piccole manutenzioni e rilievi sulla struttura – che hanno escluso problemi di stabilità – non hanno fatto giustizia della necessità, condivisa dai Comuni di Sassuolo e Casalgrande, comproprietari del ponte, di una ‘soluzione radicale’ che mettesse a posto la struttura per gli anni a venire. Ebbene, se il progetto esecutivo approvato la settimana scorsa ha messo un punto sui costi, ufficializzandoli in 7,3 milioni di euro, il bando di gara fissa anche in 450 giorni ‘naturali e consecutivi’ la durata dei lavori. A voler fare un’ipotesi sulle tempistiche, considerato che il bando scade il prossimo 21 novembre e l’assegnazione, tempi tecnici permettendo, avrà luogo a dicembre, si andrà quindi al biennio 202425, con opportunità possibile per ‘inizio delle operazioni suggerita dalla primavera prossima o addirittura mesi estivi. Da lì, appunto, non meno di 450 giorni (15 mesi mal contati) per portare a termine i lavori, che procederanno in due stralci, sostenuti da cofinanziamenti che arrivano dalla Regione e dal PNRR. Il progetto prevede interventi di consolidamento dell’impalcato, il ripristino dei parapetti e del marciapiede, il miglioramento delle condotte di scarico acqua e dell’impianto di pubblica illuminazione. "Per le caratteristiche strutturali risalenti ai primi anni del secolo scorso il ponte della Veggia necessita di interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale delle aree di transito con particolare attenzione alle utenze deboli, ovvero ciclisti e pedoni", si legge su una delle tante relazioni dedicate dagli uffici competenti al ‘vecchio’ ponte.

Basti dire che lo attraversano 25mila veicoli al giorno e che, a fianco della carreggiata stradale, corre anche, come noto, la linea ferroviaria che collega la sponda reggiana a quella modenese del Secchia: anche per questo gli accordi tra i Comuni comproprietari prevederebbero la realizzazione dei lavori senza chiusure del ponte stesso, sulla falsariga di quanto fatto per il sovrappasso ferroviario sulla Pedemontana. Meglio, come del resto fatto con il sovrappasso ferroviario di cui si diceva sopra, accettare il rischio di tardare un po’ che ‘tagliare’ in due il distretto ceramico.

Stefano Fogliani