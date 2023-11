Il nuovo questore Donatella Dosi: "Minori e crimine, repressione ma soprattutto educazione"

"Una grande emozione ma anche una grande responsabilità: quella di Modena è una realtà tanto stimolante quanto impegnativa. Grazie al capo della polizia per questo incarico".

Violenza minorile, violenza sulle donne e immigrazione clandestina: sono questi i temi su cui si concentrerà in modo particolare l’attenzione del nuovo questore Donatella Dosi, che ieri mattina si è presentata alla stampa.

Seconda donna al vertice della questura modenese, originaria di Reggio Emilia, in polizia dal 1988, Dosi ha sottolineato come l’arrivo a Modena rappresenti un’emozione ed un doppio ritorno.

"Torno in Emilia e, nello stesso tempo, dopo un’ esperienza dipartimentale, torno a contatto con il territorio, con i problemi comuni della gente, una parte che mi è mancata", ha dichiarato. Dopo una lunga esperienza in diverse questure di Italia, la dottoressa Dosi dalla scorsa estate aveva assunto incarico nell’ufficio del commissario straordinario persone scomparse.

Questore Dosi, quali sono le priorità?

"Sicuramente quella di portare avanti le attività già in essere, in linea di continuità con quelle effettuate dalla collega, che mi ha lasciato una grande squadra. Si deve parlare con i fatti. Sono qui da pochissimo, ma posso dire che la collettività modenese ha un grande senso civico e delle istituzioni: valore aggiunto imprescindibile. Sicuramente in primo piano c’è il tema dei minori: le attività sono in corso, di intesa con la procura ordinaria e dei minori. E’ una situazione che va gestita su diversi canali: prevenzione, repressione e rafforzamento e rimodulazione delle attività sul territorio. Ma di una cosa sono certa: non si può rescindere dall’attività educativa".

Come crede, quindi, che il fenomeno debba essere affrontato?

"Il fenomeno della violenza minorile è in tante realtà: si tratta di comportamenti spesso tenuti senza che chi li mette in atto sia veramente consapevole della irreversibilità delle conseguenze: condotte sproporzionate per motivi banali che comportano conseguenze pesantissime. L’attività repressiva non può mancare ma a monte occorre un discorso di educazione: servono percorsi volti a far comprendere che determinati comportamenti hanno conseguenze poiché i ragazzi di oggi sono gli adulti con cui ci confronteremo domani, non dimentichiamocelo".

La questura di Modena è sempre in prima linea anche nel contrasto alla violenza sulle donne.

"E’ un tema a cui sono particolarmente sensibile: nel 1996 il dipartimento istituì l’ufficio minori che riguardava anche i casi di maltrattamento. All’epoca non c’erano così tanti femminicidi: c’è stato un cambiamento sociale che va attenzionato e c’è un’esigenza educativa che deve partire dai giovani. Quando si arriva alla fase della repressione, il peggio è accaduto e occorre fare attenzione ai reati spia, come gli atteggiamenti di eccessiva prevaricazione".

Fino a poco tempo fa prestava servizio presso l’ufficio del commissario per le persone scomparse. A Modena ancora si cercano risposte in merito della scomparsa del giovane Alessandro Venturelli.

"Quello delle scomparse è un fenomeno che non conoscevo e che mi ha meravigliato. Dietro ad ogni scomparsa c’è una famiglia, un dolore. E’ un’esperienza che sono felice di avere fatto e che mi consentirà anche qui di non lesinare il massimo impegno, ma l’impegno sarà altrettanto forte nel contrasto all’immigrazione clandestina, problematica che porta alla facile commissione di attività illecite".