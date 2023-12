Il nuovo questore Donatella Dosi: "Sempre più controlli sul territorio. I numeri delle denunce aumentano

Un augurio a tutti i cittadini "affinchè trascorrano le feste natalizie in serenità" ma anche una promessa: "La polizia di Stato è sempre presente e sono stati predisposti servizi ad hoc, sul territorio, per arginare il fenomeno dei reati predatori e per garantire un natale sicuro a tutti". E’ quanto emerso ieri nel corso dell’incontro tra il questore Donatella Dosi e i rappresentanti della stampa per il tradizionale scambio di auguri. Nonostante abbia assunto di recente il comando della questura modenese, ha ben chiare le idee sulle criticità del territorio così come sulle sue potenzialità e, seppur sia presto ancora per stilare un bilancio delle attività svolte nel 2023 ha sottolineato come tutti i numeri testimonino un trend in crescita.

"I numeri sono in aumento sia per quanto riguarda le attività più operative come persone controllate, arresti e denunce ma anche per le attività di carattere burocratico, amministrativo – spiega la dottoressa Dosi - parlo di rilascio di passaporti o permessi di soggiorno che in questi anni hanno registrato una crescita esponenziale, soprattutto dopo il Covid".

Per quanto riguarda la criminalità giovanile il questore ha sottolineato come si stia facendo molto e su tutti i fronti: "E’ uno dei temi a cui riservare la massima attenzione; stiamo lavorando sugli episodi che si sono verificati. Con riferimento all’episodio del 19 novembre – ha spiegato – ovvero quello del tentato omicidio a seguito del quale la squadra mobile aveva individuato i responsabili che, poco prima, si erano resi responsabili a loro volta di una rapina, il ragazzo che era stato ferito ed è stato anche i pericolo di vita, a seguito di un miglioramento delle condizioni proprio ieri è stato tratto in arresto e trasferito in un carcere minorile. Si è infatti riscontrato essere uno dei rapinatori". Parliamo dell’accoltellamento ai danni di un 17enne tunisino, minore non accompagnato avvenuto a novembre alla stazione delle autocorriere. Lo stesso infatti si era appena reso responsabile, insieme ad un coetaneo e connazionale di una rapina ai danni di un 26enne. Tutti e tre, ovvero rapinatori e aggressore sono stati assicurati alla giustizia grazie alle tempestive indagini della squadra mobile.

Il questore Dosi si è quindi rivolta ai cittadini: "E’ tempo di auguri per tutti quanti: l’auspicio è che questo periodo di festa possa trascorrere nella massima serenità. Noi ci siamo: abbiamo attività rafforzate per quanto riguarda i servizi di controllo del territorio, le attività preventive e tutto a seguito di riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal signor prefetto che ha previsto attività mirate sia sul piano della repressione che della prevenzione. In particolare l’augurio per tutti – ha sottolineato - è che si svolgano festeggiamenti sereni in tutte le realtà. A prescindere dall’arrivo dei nuovi agenti, quello dei reati predatori è uno dei fenomeni che risente maggiormente di un aumento in questo periodo: sono stati predisposti controlli mirati e l’aumento del personale a disposizione non può che essere un ulteriore incentivo per il miglioramento degli stessi".

Valentina Reggiani