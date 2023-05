Il nuovo sistema arriva anche a Maranello

Il porta a porta arriva anche a Maranello. Il nuovo sistema di raccolta rifiuti, già in vigore a Fiorano e Sassuolo, ‘sbarca’ nella città del cavallino rampante. "Da lunedì 29 maggio – scrive Hera - sostanzialmente tutto il nucleo del capoluogo sarà servito dal porta a porta per cartacartone e plasticalattine". La settimana scorsa le zone circostanti le piazze Libertà e Roma, oltre alla parte immediatamente a nord dell’asse via Claudia-via Vignola avevano fatto da ‘apripista’, da domani si fa sul serio in tutto il capoluogo, cui si aggiungeranno, da qui alle prossime tre settimane, anche le frazioni, il cosiddetto ‘forese’ e le zone industriali, per le quali il via è il 12 giugno. "Operativamente, nell’area che parte lunedì 29, al pari di quella già partita lunedì 22, la raccolta di plastica e lattine – scrive Hera - è prevista ogni lunedì mattina. Dunque, il sacco giallo contenente quel materiale dovrà essere esposto fuori dal proprio civico la sera precedente. Martedì sarà la volta di carta e cartone. In questo caso, il sacco azzurro con quei rifiuti andrà esposto secondo le medesime modalità lunedì sera. Venerdì 2 giugno toccherà al cartone delle attività produttive e commerciali. Anche in questo caso l’esposizione dovrà essere fatta la sera antecedente". Oggi, è anche l’ultimo giorno di apertura delle Case Smeraldo allestite da Hera a Maranello, in via Cappella, 119 e via Claudia, 56.