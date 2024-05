Il paese dice addio a ’Giuse’. Domani mattina i funerali

Si svolgeranno domani mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale San Geminiano vescovo di Massa Finalese, i funerali di Giuseppe Carrino, il giovane 18enne morto il 22 aprile all’ospedale di Baggiovara, dove si trovata ricoverato a seguito di un violento incidente stradale avvenuto il 5 aprile. Gli amici di ‘Giuse’ hanno preparato delle magliette con l’immagine del giovane che indosseranno domani mattina, e si presenteranno in moto, per onorare la sua grande passione. Ieri sera, come anche mercoledì, era stata prevista una fiaccolata in sua memoria, partendo dall’abitazione della famiglia Carrino, fino al luogo del tragico schianto, con fiori e candele. Un momento di condivisione e ricordo che però è stato rimandato a causa delle condizioni meteo e della pioggia. Tutti gli abitanti del paese sono profondamente sconvolti per la prematura morte di quel giovane "così gentile ed educato" che avrebbe compiuto 19 anni in questo mese. "Ho due anni più di lui, non ho fratelli più piccoli, Giuse lo era diventato per me – aveva racconta l’amico Ayoub Mouhouch –. Siamo arrivati a Massa nello stesso periodo e da allora eravamo inseparabili, era entrato a fare parte della mia famiglia.

Tante volte mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha detto che ce l’avremo fatta insieme. Meritava di esaudire i suoi desideri e di avere la chance di far vedere a tutti che grande uomo sarebbe diventato".

m. s. c.