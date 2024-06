Il paese ritrovato di Gino Covili: viaggio tra arte, musica e poesia

Il programma culturale 2024 al Castello di Montecuccolo si apre con la serata evento ‘Il Paese ritrovato di Gino Covili... Lungo La Via Vandelli’, un viaggio tra arte, poesia e musica, che si svolgerà domani alle 21, con interventi di Vladimiro Covili e Giulio Ferrari, musiche di Giorgio Mattei e voce narrante di Franca Lovino. L’evento è promosso dal Comune di Pavullo, dal Castello di Montecuccolo, dalla Corte dei Montecuccoli, dall’Associazione In...Oltre, dal Lions Club, dal Rotary Club e dalla Parrocchia di Pavullo. L’opera "Il paese ritrovato" del maestro pavullese Gino Covili è stata acquisita nel 1998 dal Comune di Pavullo per inaugurare il Centro Museale del Castello di Montecuccolo.

"Va dato merito agli organizzatori – afferma Vladimiro Covili, figlio dell’artista - con questo evento, di promuovere una rilettura del ciclo che l’artista ha dedicato al suo paese all’età di 80 anni, al crepuscolo della vita. Il pittore è scomparso nel 2005, ma la famiglia, dal 2019, ha aperto e gestisce la Casa Museo Covili con un allestimento di oltre 120 capolavori del maestro. La famiglia, fedele alla visione e al sentimento del pittore, custodisce opere e idee di quella che si configura come un’autentica zona franca, al riparo dalle mode e dall’oscillazione dei tempi. In questo ciclo pittorico, l’artista ritorna bambino e ci fa scoprire il paese della sua infanzia e adolescenza". "Ho fatto il disegno su carta e l’ho lasciato sul cavalletto per oltre un anno - disse l’artista prima di dipingerlo, ho realizzato le altre 57 opere fra quadri e disegni dedicate al mio paese. Il disegno mi ha suggerito il ciclo ‘Il paese ritrovato’ e alla fine ho portato il disegno sulla tela e sono tornato indietro nel tempo, ragazzo, pensando alla mia infanzia, piena di ricordi bellissimi del mio paese e dei suoi abitanti. L’ho voluto immaginare di notte, dal cielo, come un sogno, le case e le strade baciate dalla luna e ammantate di neve, una favola...". Il ciclo di Covili è l’omaggio non solo al suo paese ma alla sua terra, il Frignano. Oggi la Via Vandelli, l’antica strada voluta dal Duca Francesco III d’Este per collegare Modena con Massa e il mare scavalcando gli Appennini e Apuane diventa un nuovo cammino come Giulio Ferrari ha raccontato nel suo libro. Oggi la Via Vandelli ritrova una nuova vita come cammino escursionistico dove tanti viandanti, pellegrini si avventurano per riscoprire il Frignano, le Apuane e la poetica e verità dei luoghi.

w. b.