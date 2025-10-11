Il Palaghiaccio riapre al pubblico, stagione al via

Marche, il nodo sanità
CronacaIl Palaghiaccio riapre al pubblico, stagione al via
11 ott 2025
GIULIANO PASQUESI
Cronaca
Oggi alle 15 il Palaghiaccio di Fanano riapre al pubblico dando così il via ufficiale alla stagione 2025-2026 con il pattinaggio libero che per l’intero week-end vedrà adulti e bambini solcare la pista di ghiaccio nell’impianto che in Emilia-Romagna non ha eguali. Confermata la formula che prevede il noleggio dei pattini incluso nel prezzo (15 euro, ridotto 13), gli orari di apertura sono dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23 per sabato e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per domenica. Il pattinaggio sarà poi disponibile ogni venerdì, sabato e domenica, mentre durante i ponti festivi e vacanze natalizie è prevista l’apertura quotidiana; sono già partiti da lunedì, invece, i corsi di pattinaggio artistico e hockey.

Parte sotto i migliori auspici (e con tanto sole previsto questo weekend) la nuova stagione per il Palaghiaccio che in occasione del quarantesimo appuntamento dalla sua inaugurazione del 1985 si è rifatto il look con un nuovo logo. Intatto, invece, il dinamismo che in questi anni lo hanno reso una vera eccellenza oltre che vetrina importante del territorio: “Come tutti gli anni c’è un grande entusiasmo per la partenza, quell’aria frizzante che ti prende quando stai per ricominciare - commenta Cecilia Sargenti (nella foto), vicepresidente della Polisportiva Fanano - Quest’anno sarà ricco di eventi e iniziative e non vediamo l’ora di partire”.

È proprio la Polisportiva il motore di tutto ciò, con oltre 200 tesserati tra pattinaggio artistico e hockey in un paese di 3mila abitanti, numeri che da soli testimoniano questa bellissima storia d’amore e di sport: qui si pattina dai 3 ai 75 anni, dal corso pinguini per i più piccoli fino ai corsi per adulti, sotto la guida di una dozzina gli allenatori, tra i quali molti ex atleti cresciuti sul ghiaccio di Fanano che seguono gli iscritti dal lunedì al sabato.

