Il Palaghiaccio riapre al pubblico, stagione al via

Oggi alle 15 il Palaghiaccio di Fanano riapre al pubblico dando così il via ufficiale alla stagione 2025-2026 con il pattinaggio libero che per l’intero week-end vedrà adulti e bambini solcare la pista di ghiaccio nell’impianto che in Emilia-Romagna non ha eguali. Confermata la formula che prevede il noleggio dei pattini incluso nel prezzo (15 euro, ridotto 13), gli orari di apertura sono dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23 per sabato e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 per domenica. Il pattinaggio sarà poi disponibile ogni venerdì, sabato e domenica, mentre durante i ponti festivi e vacanze natalizie è prevista l’apertura quotidiana; sono già partiti da lunedì, invece, i corsi di pattinaggio artistico e hockey.

Parte sotto i migliori auspici (e con tanto sole previsto questo weekend) la nuova stagione per il Palaghiaccio che in occasione del quarantesimo appuntamento dalla sua inaugurazione del 1985 si è rifatto il look con un nuovo logo. Intatto, invece, il dinamismo che in questi anni lo hanno reso una vera eccellenza oltre che vetrina importante del territorio: “Come tutti gli anni c’è un grande entusiasmo per la partenza, quell’aria frizzante che ti prende quando stai per ricominciare - commenta Cecilia Sargenti (nella foto), vicepresidente della Polisportiva Fanano - Quest’anno sarà ricco di eventi e iniziative e non vediamo l’ora di partire”.

È proprio la Polisportiva il motore di tutto ciò, con oltre 200 tesserati tra pattinaggio artistico e hockey in un paese di 3mila abitanti, numeri che da soli testimoniano questa bellissima storia d’amore e di sport: qui si pattina dai 3 ai 75 anni, dal corso pinguini per i più piccoli fino ai corsi per adulti, sotto la guida di una dozzina gli allenatori, tra i quali molti ex atleti cresciuti sul ghiaccio di Fanano che seguono gli iscritti dal lunedì al sabato.