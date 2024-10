Il palazzetto chiude, quattro società traslocano

Il mondo sportivo di Ravarino in subbuglio per la chiusura del Palazzetto dello Sport. La comunicazione annunciata il 27 giugno dalla amministrazione comunale ad Arci Uisp ha scombinato la vita di tante società e gruppi che ne usufruivano. E l’altra sera in un Teatro Comunale gremito da un centinaio di persone, chiamate a raccolta per un confronto da Comune e Arci Uisp, si è respirato e colto il disagio della popolazione. Nel Palazzetto, realizzato nel 1990, il quale dispone di un campo regolamentare da gioco 40 x 20 e capace di contenere fino a 350 persone, si ospitavano fino a giugno scorso tutte le attività legate a pallamano, pallavolo, karate, calcetto. Ora, causa la sua l’indisponibilità, accade che la pallavolo abbia dovuto trovato alternative nelle altre palestre dell’Unione dei Comuni del Sorbara, il karate nella palestra delle scuole elementari, mentre la pallamano, frequentata da circa 70 bambini e ragazzi, impegnata anche nel campionato di Serie B, ha avuto molte difficoltà a trovare impianti omologati. Una soluzione, comunque, è stata trovata, ma con pensanti conseguenze perché per gli allenamenti ci si deve recare a Palata Pepoli (frazione di Crevalcore), dove fortunatamente il Comune bolognese è venuto loro incontro applicando tariffe "politiche". Per le partite, invece, accade che gli under 14 giocheranno alla palestra delle medie di Nonantola; gli under 16 alla palestra Guido Fassi di Carpi e la squadra che disputa il Campionato di B giocherà al PalaMolza di Modena. Questa situazione, comunque, non soddisfa perché ogni giorno costringe allenatori e genitori a trasformarsi in autisti per accompagnare quotidianamente ragazzi e figli agli allenamenti. Ed il disagio alimenta preoccupazioni e tensione che hanno trovato vivace sfogo l’altra sera davanti a sindaca e amministrazione. La sindaca Rebecchi presa di mira si è giustificata, adducendo che "il gestore dell’impianto sapeva che uno degli obiettivi della sua amministrazione è la messa in sicurezza degli immobili dedicati alla scuola e alle attività collettive". Dopo la scuola elementare e la sua palestra, a inizio 2024 gli occhi dei tecnici sono stati messi sul Palazzetto. "Io – ha spiegato Rebecchi - ero abbastanza fiduciosa che superasse i requisiti minimi della sicurezza, invece hanno presentato il 25 giugno l’esito delle verifiche, che non sono risultate favorevoli. Siamo sotto il limite di sicurezza. E appena appresa la cosa, 2 giorni dopo lo abbiamo comunicato ad Arci. La notizia ha colto di sorpresa anche noi che da quel momento ci siamo attivati per cercare velocissimamente le risorse per eseguire i lavori, risorse arrivate dalla Fondazione di Modena e da una compartecipazione nostra che ci ha costretto a raschiare il barile. L’opera costerà poco più di 200mila euro. Entro metà ottobre indiremo la gara e speriamo verso fine dicembre di affidare i lavori per iniziarli a gennaio. Poi saranno 4 mesi di lavori. Se tutto va bene saranno conclusi entro la fine primavera 2025".

Alberto Greco