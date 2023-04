Il palazzo del tennis sarà demolito Sorgerà la nuova Casa della Salute

La Giunta Comunale di Pievepelago ha approvato il progetto di demolizione della ex Casa dello sportivo Palazzo Coni Fit di Pievepelago, dopo che il Consiglio Comunale a fine marzo aveva autorizzato l’Azienda Usl di Modena alla costruzione in quel luogo di una nuova Casa della Comunità. "Nostro malgrado -commenta il sindaco di Pievepelago Corrado Ferroni- siamo giunti a questa decisione. Pur sapendo che si andrà ad abbattere uno dei simboli del paese, tutti i dati tecnici oggettivi non ci lasciano altra soluzione. Gli approfonditi rilievi tecnici e gli esami di laboratorio hanno dichiarato che non è possibile procedere al recupero del palazzo, risalente a sessant’anni fa".

Al suo posto una nuova struttura sanitaria per l’Alto Frignano: "La nuova Casa della Comunità sarà un importante punto di riferimento medico-sanitario del nostro Appennino -prosegue il sindaco- ed il nostro ruolo è quello di garantire servizi di utilità alle nostre popolazioni". Per l’abbattimento ci si avvarrà di fondi regionali. La delibera consigliare di fine marzo di autorizzazione alla costruzione della nuova struttura (con fondi Pnrr) era stata approvata con 8 voti favorevoli e 3 contrari (Nesti, Preti, Tognarelli): i componenti della minoranza consiliare si dissero contrari all’abbattimento per varie motivazioni tra cui il mancato recupero dello stabile con finalità turistico-sportive. Il sindaco rispose che "l’amministrazione deve intervenire sui servizi e non sulle strutture ricettive commerciali. La destinazione dell’area va nell’ottica di rigenerazione urbana a consumo zero. La vecchia struttura fu incautamente acquistata senza garanzie e sinora non c’è stato nessuno interessato a recuperarne l’attività turistico-sportiva". Il palazzo Coni-Fit era stato inaugurato nel 1963 ed utilizzato per ospitare giovani da tutta Italia per i corsi estivi di tennis (ed in alcuni anni anche corsi invernali di sci) sino al 2009 quando per la crisi dell’ente sportivo fu venduto al Comune di Pievepelago. Vi erano promesse che così si sarebbe salvaguardata la presenza della Fit a Pieve, ma dopo due anni in cui i giovani furono alloggiati in alberghi privati (poiché il palazzo non era idoneo) il centro tennis fu definitivamente chiuso e il Comune si ritrovò con un oneroso mutuo da 1 milione 350mila da pagare in 25 anni. Il Comune ha quindi deciso di attivarsi affinché l’area libera da tale fabbricato sia destinata alla costruzione di una nuova struttura.

